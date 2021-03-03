恐嚇網購買家「送你發財金」 連千毅判拘役60天

連千毅。聯合報系記者賴郁薇／翻攝 曾掀起「直播主之亂」的網路直播主連千毅，因網購退費糾紛嗆買家郭姓男子「送你2包發財金過年」，更貼出黑衣人照片遭起訴。橋頭地院今天依恐嚇罪判他拘役60天，得易科罰金。

連千毅108年9月曾引發社會關切的直播主之亂，並被高雄地方法院依違反組織犯罪、槍砲等罪判7年6個月徒刑；另涉恐嚇、強制等罪判1年，全案仍可上訴。不過，連千毅又被查出因在臉書網路購物平台販賣手錶，買家郭男事後要辦理退費，和連千毅爆發糾紛。

連千毅到案後僅坦承有傳送語音訊息、照片給郭男，並辯稱只是要送他發財金，否認有恐嚇行為。連千毅律師也說，連千毅傳的語音訊息、照片客觀上並無法使人心生畏懼。

不過，橋頭地方法院合議庭認為，連千毅所指的「少年仔」並非消費關係下常見的助理、工作人員。「發財金」平常也都是用寄送的，而非要送到郭男住處，因此可認定是有聚集幫派份子前往郭男住處鬧事算帳，動用暴力之意。

橋頭地方法院審酌郭男所受損害非輕，且連千毅自始否認犯行及未賠償郭男，犯後態度不佳，今天下午並依恐嚇危害安全罪判他拘役60日，得以新台幣6萬元易科罰金，全案仍可上訴。

橋院說明，連千毅原為臉書網路購物平台「蘭庭精品」直播主，郭姓男子前年12月29日在該平台購買手錶後要辦理退費，私訊連千毅討論退貨退費事宜，但兩人一言不合發生糾紛。郭男更遭連千毅嗆「沒關係，你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告」、以及「我再叫少年仔拿錢去你家親自拿錢給你，你瞭解嗎？你好好看一下FB我是誰」等。

連千毅更傳送自己和眾多黑衣人出席喪禮的照片給郭男，並傳送語音訊息指出「我叫少年仔錢拿著，送你2包發財金給你過年」等內容，導致郭男心生畏懼，立即報警提告。案經橋頭地檢署去年7月對連千毅提起公訴，橋頭地方法院今天下午宣布一審判決。