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館長槍擊案 黃國昌聲請傳喚陳之漢出庭

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

網紅「館長」陳之漢。 圖／翻攝自館長直播畫面
網紅「館長」陳之漢。 圖／翻攝自館長直播畫面
新北地院審理竹聯幫寶和會犯罪組織涉入「館長」陳之漢槍擊案，槍手劉承浩與寶和會組長施俊吉均否認犯行，劉更辯稱自己是朝陳的手腳射擊，沒有殺人犯意。對此，陳的委任律師黃國昌今天在準備庭上聲請傳喚陳和幫陳治療的醫生出庭，要證明劉確實有殺人意圖。

法院上個月5日開準備庭時，就館長槍擊案部分，劉、施均否認犯行，今天續行準備程序，2人律師對於調查證據被遮蔽的部分也分別主張無證據能力和無法表示意；對此，黃國昌除聲請新的調查證據，也聲請傳喚陳與醫生出庭。

黃國昌表示，劉雖然表示陳之漢當時雙手垂放，主張自己是朝手射擊，但陳之漢當下其實是舉起手防衛，就其中彈部位和角度來看，槍手是朝頭部射擊，為了證明這點，有傳喚陳之漢和當時幫忙治療的醫師出庭。

陳之漢 黃國昌 槍擊

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