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女總裁誆騙長笛百變天后 詐897張音樂會門票和解判緩

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

長笛百變天后華姵，2019年在去中山堂中正廳舉辦音樂會，卻遭「女總裁」靳意芳誆稱贊助現金60萬，華姵在音樂會節目單上印上感謝「京兆元事業集團靳意芳總裁」並交付897張門票，事後卻拿不到贊助款，怒提告詐欺。士林地院審結，認定靳意芳犯詐欺取財罪，判處5月徒刑，可易科罰金15萬元，緩刑２年。

判決指出，靳意芳經李姓朋友介紹認識華姵，並向華姵稱誆稱要包票贊助音樂會，換取音樂會門票897 張（票面金額分別為500 元、800 元、1000 元）華姵誤以為受到欣賞贊助，交付897張門票，甚至在音樂會節目單上印刷感謝「京兆元事業集團靳意芳總裁」但音樂會結束後，確實時收不到贊助款。

靳女辯稱，要以震陽基金會名義和李男共同贊助華姵的音樂會，且委由姚男處理相關事宜，但項目不符合基金會贊助條件，加上她身重病、資金無法周轉，才會遲遲沒給付贊助款，不是故意詐欺。

華姵證稱，談贊助時沒有提到基金會，靳女說不用簽約馬上能匯款60萬，要以包票方式贊助音樂會，才會在音樂會節目單上印刷她個人名義作為感謝之意。

合議庭認定，靳女不思循正當途徑，竟詐取音樂會門票，侵害華姵財產法益，欠缺尊重人財產觀念，行為實值譴責，且犯後否認犯行，但考量已和華姵和解，付清和解金額，全案依照詐欺罪判處5月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

士林地院。圖／本報資料照片
士林地院。圖／本報資料照片

音樂會 詐欺

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