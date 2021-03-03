女總裁誆騙長笛百變天后 詐897張音樂會門票和解判緩

長笛百變天后華姵，2019年在去中山堂中正廳舉辦音樂會，卻遭「女總裁」靳意芳誆稱贊助現金60萬，華姵在音樂會節目單上印上感謝「京兆元事業集團靳意芳總裁」並交付897張門票，事後卻拿不到贊助款，怒提告詐欺。士林地院審結，認定靳意芳犯詐欺取財罪，判處5月徒刑，可易科罰金15萬元，緩刑２年。

判決指出，靳意芳經李姓朋友介紹認識華姵，並向華姵稱誆稱要包票贊助音樂會，換取音樂會門票897 張（票面金額分別為500 元、800 元、1000 元）華姵誤以為受到欣賞贊助，交付897張門票，甚至在音樂會節目單上印刷感謝「京兆元事業集團靳意芳總裁」但音樂會結束後，確實時收不到贊助款。

靳女辯稱，要以震陽基金會名義和李男共同贊助華姵的音樂會，且委由姚男處理相關事宜，但項目不符合基金會贊助條件，加上她身重病、資金無法周轉，才會遲遲沒給付贊助款，不是故意詐欺。

華姵證稱，談贊助時沒有提到基金會，靳女說不用簽約馬上能匯款60萬，要以包票方式贊助音樂會，才會在音樂會節目單上印刷她個人名義作為感謝之意。