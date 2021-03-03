酒駕撞飛老翁停2秒就逃逸 後方車閃避不及輾爆頭慘死

桃園彭姓男子吃完燒酒雞深夜開車回家，未注意路中央有1名練姓老翁，迎面高速撞飛害他重摔，彭減速停留2秒隨即逃逸，後方1輛車閃避不及又輾過練，害他當場暴頭慘死，彭經酒測值達0.52，法院考量彭和家屬和解賠償完畢，練也有疏失等，依酒駕致死等判他2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，彭男去年2月26日晚上在永安漁港吃燒酒雞後仍開車回家，行經新屋區中山溪路1段，未注意練姓行人跨越畫有分向限制線的車道，竟直接撞擊害練彈飛重摔骨折，但彭沒協助報案，僅減速停留2秒後就繞過練逃離現場。

未料時隔約20秒，後方黃姓女子駕駛小客車迎面而來，因閃避不及直接將倒在地的練輾過，導致練頭殼破裂腦漿溢出、全身骨折慘死，經警方獲報調閱監視器，循線找到已經躲回家的彭男，測得呼氣值每公升0.52毫克。

審理時，彭坦承不諱，有監視器畫面、證人證詞及酒測紀錄佐證，另道路交通事故調查報告指出，練當時停留在車道上，並非突然竄出之人，彭尚無不能注意車前狀況，練死亡和彭疏失有因果關係。

但法院審酌，附近目擊路人證稱，練翁當時站在路中間不像要過馬路，不知為何在馬路上逗留，而依道路交通安全規則，行人不得在馬路上任意坐、臥、蹲、立，阻礙交通，認定練當時也違規，事故發生責任不能全歸咎於彭。