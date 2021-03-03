員警受理拾獲現金7萬吃案送辦 又傳濫查民眾個資

彰化和美分局邱姓員警受理民眾拾獲現金7萬元卻吃案，遭移送檢方偵辦；邱姓員警又傳出自行登入系統濫查民眾個資，和美分局指出，邱員濫查個資行為已被記過，送警政署核定。

彰化縣警察局和美分局和美派出所27歲邱姓員警遭民眾檢舉指稱，受理民眾拾獲新台幣7萬元案件時吃案；邱員未依規定將拾獲物登錄系統，又自行印製收據給拾獲民眾，和美分局接獲民眾檢舉，已依侵占、偽造文書等罪，移送彰化地檢署偵辦，也將邱員調到警備隊。

今天又有媒體報導指邱員在派出所任職時，自行登入電腦系統濫查民眾的個人資料；和美分局長金秋華今天接受媒體聯訪時說，警政署2019年7月稽核邱員的查詢紀錄時，發現邱員陳報的查詢理由太簡陋，因此發文要求分局調查。

金秋華指出，分局查出邱員從2018年10月調任到分局一直到2019年7月的查詢紀錄，發現有71筆資料沒有詳實填報查詢理由或無法確認公務目的，但查詢紀錄不是全部都為女性，被查詢的個資也未外洩，但分局考績會仍評定邱員記一大過，已由警政署核定在案。

金秋華說，對於濫查民眾個資，邱員只說「時間太久了，想不起來」，但邱員所屬的派出所長等直屬長官也被連帶處分。

警方指出，邱姓員警原本在新竹服務，後來調任到和美分局，在和美派出所服務期間，曾遭到民眾投訴服務態度不佳。