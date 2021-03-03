丁允恭經濟援助Y女反被控性騷擾 現身稱「非常不合理」

懲戒法院今審理丁允恭懲戒案，庭訊至中午結束，丁步出法院時強調絕無對電視台記者Y女性騷擾，並覺得這樣的指控非常不合理。記者王宏舜／攝影

懲戒法院今審理丁允恭懲戒案，庭訊至中午結束，定3月24日上午10點宣判。丁允恭步出法院時再度聲明自己沒有性騷擾電視台記者Y女，並覺得對方數度向他索討金錢卻演變成他性騷擾，很不合理。當丁被問到「會對陳菊覺得抱歉嗎？」，他僅說「謝謝」即和妻子十指交扣離去。

丁允恭表示，對在辦公室從事不宜的行為（指與Y女性交）感到很抱歉，自己也請辭，但對於監察院指控他性騷擾，則完全偏離事實，他提出相當多的證據佐證，希望事實能澄清，「給我一個公道」。

從丁允恭與Y女的通訊軟體對話紀錄來看，Y女數度向丁索討金錢。丁表示，非如監委所稱是他單方面接觸對方，女方也有主動聯絡他，包括說「想見面」、「需要經濟上的援助」，他都給予支持，但這樣的支持卻變成「性騷擾」，非常不合理。

丁妻蔣婕妤表示，監察院完全只聽信何女片面的說法，對丈夫完全不公平，希望法官在看完完整的證據後，能還給他們一個公道。

丁可能面臨的懲處處分有6種，包括免除職務、撤職、剝奪、減少退職金、減俸、罰款、申誡，若不服判決，依照懲戒新制仍可上訴。

蔣婕妤稍早前出示丁允恭與Y女的對話，Y女寫下「洩憤亂花是我不對，最後十萬，以後不會了」、「能一次五萬嗎」、「我無法工作，業界都知道我翹班翹的厲害，沒人願意用我」、「很多東西都是表象而已，跟他在一起我也很痛苦，剩下的，今天就拜託你了，真心拜託」；丁則是回應「會，妳千萬別亂花了」、「再來我也沒法了」、「妳男朋友呢？他都不照顧妳嗎」、「妳就是要維護著跟他的關係.....然後一直勒索我」。

蔣婕妤說，經過此事件，國人是否得警惕以後男女交往時，還得要求另一半簽「合意書」？