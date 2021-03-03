趙少康吐槽「三中案」談判紀錄為證荒唐 余建新也生氣了

台北地院審理國民黨賤賣黨產「三中案」，今天傳喚中時集團前董事長余建新出庭作證，接受檢辯雙方詰問，國民黨中投公司前董事長張哲琛委任律師丁昱仁以勘驗錄音光碟譯文詰問余，余一度惱火生氣反問「怎麼可以拿談判會議紀錄當成證據？」

丁昱仁提問所依據譯文，是余建新2005年12月24日與中投簽約購買含中視、中廣、中影在內的華夏公司股權後，再於2006年2月14日與中投談中廣、中影分割事宜；磋談時，由中投前總經理汪海清以會議紀錄名義記實製成資料檔，檔案偵查中被檢方查扣為證據。

依勘驗譯文，余建新在會談中提及中視「8.92」、中廣「5」一樣打八折等，丁昱仁請余建新證述所說話真意為何，余建新不高興。

余說「你們有我的資料，我怎麼沒有你們的資料」、「你們資料是哪裡來的呢？」，余說，商業談判的過程「你有你的方法，我有我的技術，怎麼可以被拿來作證？」、「而且偷偷錄音是非常不好的行為」；丁昱仁回稱「資料是台北地檢署起訴後閱卷閱到的」。

事實上，汪海清不是第一次被證人批判，上月22日中廣董事長趙少康作證時，也對汪不滿。當天檢辯詰問趙的依據，依然是交易案談判的錄音紀錄，趙少康庭後批汪偷偷錄音不道德，「怎麼可以私下偷錄呢？」、「檢察官拿這個當證據不是很荒唐嗎？」

當天，趙少康另對汪海清設計交易擬的「天龍八步」計畫謔稱，在他看來就是「買股權」、「賣回不動產」兩步，又虧汪海清「大概古龍、金庸看太多了」。

余建新今天出庭，合議庭發現余請律師在法庭作筆記，審判長胡宗淦於是口頭調查，該名女律師自報姓名為「林瑤」，服務機構是理律律師事務所；由於理律是「三中案」關係人，未來還會傳證事務所人員作證，胡宗淦囑咐「林瑤」別與人溝通、討論本案。