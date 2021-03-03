台鐵訂票資格被停權 男學生用「身分證產生器」訂票觸法

高雄市陳姓學生因預訂台鐵車票多次未取，導致無法訂票，竟利用「身分證字號產生器」軟體，上台鐵網站持虛擬身分證字號預定17張車票，事後被鐵警查出資料是偽造，依偽造文書罪送辦，高雄地檢署偵結，考量陳男深表悔悟，還在就學，予以緩起訴，但需向國庫支付15000元。

檢方調查，陳男在台中就學，需時常往返家鄉高雄，但因為多次預訂台鐵車票卻未取票，導致訂票資格被停權，沒想到陳男利用身分證字號產生器，取得虛擬身分證字號後，在南投、台中、高雄等地上網訂票。

鐵路警察調查，發現陳男從去年1月13日起至6月15日止，總計利用該組虛擬字號預定17張車票，檢方調查時，陳男坦承假造身分證訂票，但強調車票都是用於返鄉，並未販售牟利。