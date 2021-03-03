快訊

AZ疫苗是打進猴子病毒 「6種人」施打前小心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵訂票資格被停權 男學生用「身分證產生器」訂票觸法

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市陳姓學生因預訂台鐵車票多次未取，導致無法訂票，竟利用「身分證字號產生器」軟體，上台鐵網站持虛擬身分證字號預定17張車票，事後被鐵警查出資料是偽造，依偽造文書罪送辦，高雄地檢署偵結，考量陳男深表悔悟，還在就學，予以緩起訴，但需向國庫支付15000元。

檢方調查，陳男在台中就學，需時常往返家鄉高雄，但因為多次預訂台鐵車票卻未取票，導致訂票資格被停權，沒想到陳男利用身分證字號產生器，取得虛擬身分證字號後，在南投、台中、高雄等地上網訂票。

鐵路警察調查，發現陳男從去年1月13日起至6月15日止，總計利用該組虛擬字號預定17張車票，檢方調查時，陳男坦承假造身分證訂票，但強調車票都是用於返鄉，並未販售牟利。

檢方考量陳男還在就學，沒有前科紀錄，只是一時失慮觸法，但犯後深具悔悟，最後予以緩起訴處分，陳男需支付國庫15000元。

陳姓學生利用身分證字號產生器預定台鐵車票觸法，高雄地檢署考量他犯後態度良好，予以緩起訴。記者張議晨／攝影
陳姓學生利用身分證字號產生器預定台鐵車票觸法，高雄地檢署考量他犯後態度良好，予以緩起訴。記者張議晨／攝影

身分證 台鐵 警察

延伸閱讀

遭黨團停權不能進衛環委員會 林淑芬：剝奪我的專業

系統顯示「此用戶不須付錢」？外送員看出陷阱 網痛罵：這招太賤！

推特遏止疫苗假消息 違規推文5次就永久停權

身份證拿出來！對中3個2「牛排免費吃」不分平假日　 台中人氣早午餐祭好康

相關新聞

恐嚇澎恰恰還債遭訴 「楊醫師」王牌律師是前檢察總長女婿

「通化街幫」幫主朱秀琮與亞太三溫暖老闆「楊醫師」楊振豐，被控軟禁恐嚇藝人澎恰恰償還債務，昨天雙雙遭檢方起訴，2人聘請的律...

控Y女將丁允恭當提款機！丁妻拿出Y女對話要大家評理

電視台記者Y女爆料總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與她在局長辦公桌上性交，並指丁騷擾她；丁事發後請辭，也遭監...

丁允恭妻喊話社會「停止追殺」 控Y女掌鏡性愛影片、索50萬

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間因與記者Y女在辦公桌上「嘿咻」，分手後仍持續騷擾對方，遭監察院彈劾，懲戒法院今...

丁允恭經濟援助Y女反被控性騷擾 現身稱「非常不合理」

懲戒法院今審理丁允恭懲戒案，庭訊至中午結束，定3月24日上午10點宣判。丁允恭步出法院時再度聲明自己沒有性騷擾電視台記者...

丁允恭：行為不檢已道歉辭職 希望法院還他清白

總統府前發言人丁允恭被爆料在任職高雄市新聞局長期間，與何姓女記者發生桃色緋聞，遭監察院彈劾移送懲戒法院。懲戒法院上午進行...

趙少康吐槽「三中案」談判紀錄為證荒唐 余建新也生氣了

台北地院審理國民黨賤賣黨產「三中案」，今天傳喚中時集團前董事長余建新出庭作證，接受檢辯雙方詰問，國民黨中投公司前董事長張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。