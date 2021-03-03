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控Y女將丁允恭當提款機！丁妻拿出Y女對話要大家評理
電視台記者Y女爆料總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與她在局長辦公桌上性交，並指丁騷擾她；丁事發後請辭，也遭監察院彈劾。懲戒法院今開庭，丁妻蔣婕妤陪同出庭，她怒控監察院只憑Y女單方面指訴辦案，並指是Y女主動釋出愛慕之意，事後卻不斷索討金錢。
蔣婕妤出示丁允恭與Y女的對話，Y女寫下「洩憤亂花是我不對，最後十萬，以後不會了」、「能一次五萬嗎」、「我無法工作，業界都知道我翹班翹的厲害，沒人願意用我」、「很多東西都是表象而已，跟他在一起我也很痛苦，剩下的，今天就拜託你了，真心拜託」。
對話中，丁允恭則是回應「會，妳千萬別亂花了」、「再來我也沒法了」、「妳男朋友呢？他都不照顧妳嗎」、「妳就是要維護著跟他的關係.....然後一直勒索我」。
蔣婕妤去年12月和相差18歲的丁允恭結婚，她說她現在做的事不是為愛的人在做事，而是「在做對的事」，指丁是受害者，夫妻目前都無業，這半年來很痛苦。她說，丁從未利用職權影響Y女工作，從對話紀錄即知Y女沒工作的原因。
蔣婕妤說，丁和Y女原本保持開放式關係，後來Y女要求「一對一」後進行勒索，她質疑「難道男性一定就是加害人？」；她指Y女明知丁的婚姻狀況，卻透過媒體操作整件事情，她出示這些證據，就是希望媒體平衡報導、社會理性思考。
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