快訊

AZ疫苗是打進猴子病毒 「6種人」施打前小心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

控Y女將丁允恭當提款機！丁妻拿出Y女對話要大家評理

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

電視台記者Y女爆料總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與她在局長辦公桌上性交，並指丁騷擾她；丁事發後請辭，也遭監察院彈劾。懲戒法院今開庭，丁妻蔣婕妤陪同出庭，她怒控監察院只憑Y女單方面指訴辦案，並指是Y女主動釋出愛慕之意，事後卻不斷索討金錢。

蔣婕妤出示丁允恭與Y女的對話，Y女寫下「洩憤亂花是我不對，最後十萬，以後不會了」、「能一次五萬嗎」、「我無法工作，業界都知道我翹班翹的厲害，沒人願意用我」、「很多東西都是表象而已，跟他在一起我也很痛苦，剩下的，今天就拜託你了，真心拜託」。

對話中，丁允恭則是回應「會，妳千萬別亂花了」、「再來我也沒法了」、「妳男朋友呢？他都不照顧妳嗎」、「妳就是要維護著跟他的關係.....然後一直勒索我」。

蔣婕妤去年12月和相差18歲的丁允恭結婚，她說她現在做的事不是為愛的人在做事，而是「在做對的事」，指丁是受害者，夫妻目前都無業，這半年來很痛苦。她說，丁從未利用職權影響Y女工作，從對話紀錄即知Y女沒工作的原因。

蔣婕妤說，丁和Y女原本保持開放式關係，後來Y女要求「一對一」後進行勒索，她質疑「難道男性一定就是加害人？」；她指Y女明知丁的婚姻狀況，卻透過媒體操作整件事情，她出示這些證據，就是希望媒體平衡報導、社會理性思考。

丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
丁允恭與Y女對話。圖／蔣婕妤提供
總統府前發言人丁允恭遭監察院彈劾送懲戒法院，上午丁允恭在太太蔣婕妤的陪同出席懲戒法院進行答辯。記者黃義書／攝影
總統府前發言人丁允恭遭監察院彈劾送懲戒法院，上午丁允恭在太太蔣婕妤的陪同出席懲戒法院進行答辯。記者黃義書／攝影

丁允恭 監察院

延伸閱讀

我的生活不是你的A片：裸照與網路公審下的性暴力

丁允恭懲戒言詞辯論 妻陪同相挺呼籲社會「停止追殺」

丈夫失去功能 「婆婆殺了我」名列10大情感教育事件

傳丁允恭轉任南市？ 他PO「黃偉哲收留這渣男」送辦 法院不罰

相關新聞

恐嚇澎恰恰還債遭訴 「楊醫師」王牌律師是前檢察總長女婿

「通化街幫」幫主朱秀琮與亞太三溫暖老闆「楊醫師」楊振豐，被控軟禁恐嚇藝人澎恰恰償還債務，昨天雙雙遭檢方起訴，2人聘請的律...

控Y女將丁允恭當提款機！丁妻拿出Y女對話要大家評理

電視台記者Y女爆料總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與她在局長辦公桌上性交，並指丁騷擾她；丁事發後請辭，也遭監...

丁允恭妻喊話社會「停止追殺」 控Y女掌鏡性愛影片、索50萬

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間因與記者Y女在辦公桌上「嘿咻」，分手後仍持續騷擾對方，遭監察院彈劾，懲戒法院今...

丁允恭經濟援助Y女反被控性騷擾 現身稱「非常不合理」

懲戒法院今審理丁允恭懲戒案，庭訊至中午結束，定3月24日上午10點宣判。丁允恭步出法院時再度聲明自己沒有性騷擾電視台記者...

丁允恭：行為不檢已道歉辭職 希望法院還他清白

總統府前發言人丁允恭被爆料在任職高雄市新聞局長期間，與何姓女記者發生桃色緋聞，遭監察院彈劾移送懲戒法院。懲戒法院上午進行...

趙少康吐槽「三中案」談判紀錄為證荒唐 余建新也生氣了

台北地院審理國民黨賤賣黨產「三中案」，今天傳喚中時集團前董事長余建新出庭作證，接受檢辯雙方詰問，國民黨中投公司前董事長張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。