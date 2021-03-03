老婆嫌爸媽難相處出國3年未歸 建商少東訴請離婚獲准！

竹風建設少東徐子鑑指控韓裔美國籍的妻子婚後常出國，又以他父母難相處為由，2017年搭機出境至今未歸，雙方分居超過3年，向法院訴請離婚，一、二審均判准，最高法院駁回上訴，全案確定。

徐子鑑主張，他和妻子在英國牛津大學攻讀碩士學位時認識交往，2014年在台灣結婚後，一起到英國完成學業，隔年返台定居；未料，妻子婚後仍常出國，和他在台灣共同生活時間短，且妻子2017年3月出國後，他事隔4個月前往美國、英國懇求妻子回台，並答應妻子回台後不再和父母同住，妻子才願意返台。

徐子鑑認為，妻子回台2個月仍以他父母難相處為由，搭機離開台灣至今未歸，他多次透過網路通訊軟體懇求妻子回台生活，但妻子仍不願意，連他外祖母過世，妻子也沒有回台奔喪祭拜，他母親住院療養時，妻子也不聞不問，認為雙方婚姻難以維持，訴請離婚。

妻子抗辯，她因為和徐子鑑交往而放棄攻讀學位，結婚後再陪徐完成英國學業，結婚初期兩人感情融洽，但徐出現暴力傾向、長期沈迷電動遊戲，加上她自小在美國長大，和徐的父母語言不通，出現文化衝突和年齡代溝，她也因失去個人發展機會，長期情緒憂鬱。

妻子指出，她回美國期間，雙方常以網路聯絡，徐也曾到美國慶祝她的生日，她沒有惡意遺棄或拒絕徐；另主張徐婚後出現暴力傾向，憤怒時無法控制脾氣，徐對她的家人也不聞不問，請求離婚並要求徐按月給付3000元美金，計算半年共1萬8000元美金的贍養費，並請求計算剩餘財產分配。

一、二審認為，妻子2017年離台返美至今未歸達3年，感情疏離，雖妻子辯稱是因和徐子鑑父母衝突達高點，才暫時分開各自冷靜，但徐早已依妻子要求，由父母提供房屋供兩人婚後生活，房子裝潢也依妻子和設計師討論規劃而施工，妻子離台後也知道房子裝潢完工，仍不願返台和徐共同生活，而不採信妻子說法。