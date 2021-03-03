傳翁茂鍾曾參與會務？ 更保犯保：與翁無任何關係

更生保護會、犯罪被害人保護協會今天發布新聞稿表示，經查富商翁茂鍾未參與會務，與更保、犯保並無任何關係，外傳翁茂鍾曾參與會務運作藉此與司法人員不當往來，顯非事實。

佳和集團董事長翁茂鍾與司法檢調人員不當來往案，司法院、法務部1月18日分別公布調查報告，認定共有40名司法檢調人員與翁茂鍾不當往來；司法院、法務部隨後表示將擴大清查，調查工作持續進行中。

針對部分檢察人員聲稱，因翁茂鍾協助推動矯正及更保業務，雖已婉謝仍收到翁寄送的襯衫，礙於情面而收受，台灣更生保護會、犯罪被害人保護協會隨即展開清查，今天上午分別發出新聞稿澄清。

更保、犯保新聞稿皆指出，「翁員從未擔任本會及所屬分會委員及保護志工等任何職務，亦未參與任何會務，與本會並無任何關係。」外界指翁茂鍾曾參與會務運作，顯非事實，請民眾勿相信及渲染。

犯保協會表示，協會致力協助犯罪被害人及家屬解決困境、撫平傷痛及重建生活，分會委員及保護志工，向來無私奉獻及付出，從不求回報，也絕無利用職務私心自用情事，希望外界勿訛傳翁茂鍾曾參與會務運作，以免損害協會及成員形象。

更保也表示，會務人員與志工致力協助更生人使其自力更生，適應社會生活，更不求回報、無私奉獻，也絕無利用職務私心自用情事。