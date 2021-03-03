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丁允恭懲戒言詞辯論 妻陪同相挺呼籲社會「停止追殺」

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導

總統府前發言人丁允恭遭爆料在任職高雄市新聞局長期間，與何姓女記者發生桃色緋聞，在新聞局長辦公室與女記者性交、要求墮胎，甚至訂婚後還持續騷擾何女。丁允恭在1月15日被監察院以11比0通過彈劾，移送懲戒法院。

懲戒法院上午進行言詞辯論，丁允恭在太太蔣婕妤的陪同下出庭答辯。懲戒法院開庭前，蔣婕妤率先對監察院彈劾提出性騷擾的指控提出質疑，在彈劾報告指丁貼出與何女的合照是性騷擾？蔣表示，丁所貼出照片是公開場合且衣著整齊的合照照片，何來性騷擾？那何女爆料給媒體裸體床照，是誰受到性騷擾？而婚後還有持續騷擾何女一事，指事實上是何女主動聯絡丁，還提出50萬金錢索取。蔣並展示丁與何女的line通訊紀錄佐證，質疑到底是騷擾誰？

最後蔣婕妤表示，單純兩人的感情糾紛，為何變成國家公權力介入？難道兩個人的感情糾葛，需要國家來判斷誰是對誰是錯嗎？這是國家相信的正義嗎？而所謂的女權團體在兩性關係裏，男性一定是的加害者？女性一定是被害者？

總統府前發言人丁允恭遭監察院彈劾送懲戒法院，上午丁允恭在太太蔣婕妤的陪同出席懲戒法院進行答辯。記者黃義書／攝影
總統府前發言人丁允恭遭監察院彈劾送懲戒法院，上午丁允恭在太太蔣婕妤的陪同出席懲戒法院進行答辯。記者黃義書／攝影
總統府前發言人丁允恭遭監察院彈劾送懲戒法院，上午丁允恭在太太蔣婕妤的陪同出席懲戒法院進行答辯。記者黃義書／攝影
總統府前發言人丁允恭遭監察院彈劾送懲戒法院，上午丁允恭在太太蔣婕妤的陪同出席懲戒法院進行答辯。記者黃義書／攝影

性騷擾 丁允恭

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