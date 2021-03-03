丁允恭妻喊話社會「停止追殺」 控Y女掌鏡性愛影片、索50萬

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間因與記者Y女在辦公桌上「嘿咻」，分手後仍持續騷擾對方，遭監察院彈劾，懲戒法院今行言詞辯論；本案因涉及性騷擾，未公開審理。陪丁出庭的妻子受訪表示，半年來夫妻身心交瘁，希望社會還他們清白，也希望「停止追殺」。

丁允恭在爆發桃色風暴後，現任妻子不斷力挺，並質疑躲在媒體和監察院包庇下的「Y女」。

丁妻今表示，丈夫誤貼的照片，是他和Y與在公開的餐廳合照，但Y女主動提供給周刊的竟是沒穿衣服的床照，這豈不是對先生的性騷擾，為何監察院選擇漠視這樣的證據？

監察院指丁允恭在婚後持續騷擾Y女，但丁妻表示事實上是Y女主動聯繫丁，前後還索討50萬元；她出示丁與Y女的對話紀錄，包括「一次五萬可以嗎？」、「可能有點不夠」、「不夠」，直到2018年，Y女孩主動要求見丁。丁妻質疑，監委明明看過完整的資訊，為何卻選擇忽略、還指控丁性騷擾？丁妻表示「無法接受」。

丁妻也表示，監院指丁強拍Y女影片，但這也不是事實，因為有些影片還是Y女親自掌鏡，監委在調查過程中卻未求證丁，相當不公平。丁妻認為監院公布單方面的筆錄，讓有心媒體可以操作、變成「事實」，讓世人汙衊丁的人格，他們也無救濟管道。

「感情糾紛為何要國家公權力介入？」丁妻質疑女權團體「男性一定是加害者、女性一定是被害者嗎？」，這社會不相信男性講的話，她因此選擇站出來，希望社會還她丈夫一個清白、理性思考。