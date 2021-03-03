懷疑同居30年女友去找客兄 男持拔釘器猛敲頭至滿臉血

台南市廖姓男子去年9月29日懷疑30年同居女友外出找客兄，爭吵後持鐵製拔釘器毆打女友頭部，女友以手阻擋且對廖噴灑辣椒水後乘隙逃出呼救，廖見女友跌倒在地，仍持拔釘器繼續毆打頭部等，手部骨折且滿臉是血，直至路人報警，將她送醫後倖免於難，廖逃逸兩天後自行到案，辯兩人感情很好，沒有殺害她的意思，台南地院認他犯殺人未遂罪，處5年10月徒刑，可上訴。

廖辯稱，他與女友感情很好，沒有殺害她的意思，是女方用辣椒水噴他眼睛，為自衛才從旁邊拿木棍打女方，她還踢我下體，導致他還要就醫。他說，女方又跑出去，他怕名聲被破壞，隨手拿拔釘器要嚇阻她不要呼救，不是要打她，後來她跑在前面，只是要打她屁股，不知道為什麼打到頭。

辯護人表示，兩人互動正常，被告被女方噴辣椒水、踢下體，才去拿木棍正當防衛，他是無意間拿到拔釘器，不是刻意挑選的武器，且女方倒地之後，他沒有繼續攻擊，攻擊過程也沒有以言語說要讓女方死。

女方指出，當時她在客廳沙發上看電視，廖問他下午去哪裡，是不是去找客兄，她說沒有，人在公司，但廖說有打電話去公司問，說她不在，但其實她確實在公司，只是公司的人當時在忙，沒有認真回答他。廖不相信她，開始對她拳打腳踢。

女方表示，她在沙發上有以手阻擋，廖就更生氣，質問她說怎麼還敢用手擋，接著他就去另一間房間拿一支工具出來打我頭，她被打很多下，滿臉都是血。她趁空檔趕快跑出去往1樓大樓方向想要外出求救，她跑出大門後喊「救命」，結果在大門口跌倒在地上，廖又追上來半蹲在地上繼續拿工具往她頭上打，附近有人聽到呼救聲過來查看，廖看到有人靠近，就跑上樓。

廖的方姓友人說，當天9時，廖打電話給他，請他住處察看女方有沒有怎樣，他說跟女方吵架，原因是他看了女方的手機，發現她疑似有跟別的男人私通，當下很生氣要打女方巴掌，沒打到還被女方噴辣椒水，之後便拿棍棒追打女方。