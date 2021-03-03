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丁允恭與女記者辦公桌嘿咻遭懲戒 妻伴出庭他一語未發
總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與記者Y女在局長辦公室性交，分手後又騷擾對方，監察院1月15日以11比0通過彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院今行言詞辯論，丁早上9點37分在妻子陪同下到庭，一語未發。
丁允恭去年9月9日遭爆料曾在高雄市新聞局長辦公室與記者Y女性交、要求墮胎，甚至訂婚後還劈腿多女，翌日一早即透過總統府代發聲明，宣布請辭府發言人。
監委紀惠容、王美玉表示，丁因職務之故與Y女交往，坦承在辦公室、職務宿舍發生性行為。丁2013年10月25日訂婚後，仍與Y女交往；2017年2月Y女北上工作並結識A男，進而與丁分手，丁於該月27日在臉書上傳他與Y女兩人的合照。
丁允恭上傳的合照雖10分鐘後就下架，但已遭媒體截圖，使得媒體界都知道他和Y女交往情事，讓Y女後來的工作遇上困擾。Y女擔心丁再將他們兩人私密照流出，曾要求對方刪除，監委認為丁的行為讓Y女感受到冒犯，已構成性騷擾防治法所定義的「性騷擾」。
2017年4月5日丁允恭結婚，婚後卻仍要求Y女回心轉意，A男曾向丁妻反映，丁證實A男投訴。監院認為丁允恭的行為嚴重損害政府信譽，明顯違反公務員服務法、性騷擾防治法規定，有辱官箴，嚴重傷害政府信譽和公務人員形象。
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