恐嚇澎恰恰還債遭訴 「楊醫師」王牌律師是前檢察總長女婿

「通化街幫」幫主朱秀琮與亞太三溫暖老闆「楊醫師」楊振豐，被控軟禁恐嚇藝人澎恰恰償還債務，昨天雙雙遭檢方起訴，2人聘請的律師都大有來頭，都是具有檢察官背景轉職的王牌大律師，「楊醫師」辯護人包括前檢察總長陳聰明女婿絲漢德、前士林地檢署檢察官翁偉倫、朱秀琮委任律師則為前士林地檢署主任檢察官何祖舜，如此強大的黃金陣容，律師費至少7位數起跳。

絲漢德是陳聰明女婿，曾任台北地檢署主任檢察官，在職期間偵辦過前國民黨大掌櫃劉泰英的新瑞都弊案、高鐵炸彈客案，轉任律師後，曾替八仙董座陳柏廷和總經理陳慧穎姊弟辯護塵爆案，2人後來全身而退，獲不起訴處分。

翁偉倫曾偵辦蔣家第四代蔣友青恐嚇美國學校案，他的律師事務所開幕時，竟收到超過400盆祝賀花籃，人脈豐沛；去年「館長」槍擊案期間，翁更是聲名大噪，竹聯幫寶和會成員劉丞浩槍擊陳之漢後，劉第一時間找來曾任檢察官的律師郭力菁辯護，翁則是該律師事務所所長，因外界誤解該事務所與幫派有關，案件起訴後已解除委任。

至於何祖舜則是司法官36期畢業，曾任士林地檢署重案組主任檢察官，偵辦過「金果王塑化劑案」，也因緝毒、肅槍、掃蕩幫派、打詐績效突出，榮獲公務人員傑出貢獻獎。

有趣的是， 此案就連被起訴的小弟張全皓，其律師李傳侯也是從北檢退下來的精英，立法院前秘書長林錫山被控索賄案，也是找李幫忙出庭辯護。

「楊醫師」是亞太三溫老闆，嗜好打麻將，他15年前捲入總統府前副祕書長陳哲男司法黃牛案時，就傳出法界人脈深厚，他在澎恰恰案中，一口氣委任3名大律師辯護，除絲漢德、翁偉倫外，另名律師林容以來頭也不小，林的事務所所長是前高檢署檢察長陳守煌，前立委丁守中落選台北市長聲請驗票，林就是市長柯文哲陣營律師。

「楊醫師」不僅法界有人脈，政商關係也廣通，遠航前董座張綱維指控他涉及重利罪，但他在偵查中指稱，是前立委林文郎帶張到亞太三溫暖來找他，張一開始要借8千萬，但他只答應借5千萬，由林文郎出2千萬，他出3千萬，張答應公司上市後，可以讓他認股，他就不收利息，隔天就匯3千萬到遠航。