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黑絲剪刀腳鎖交警脖子 違停婦人委屈回應

影／麻將賭場擴大經營 萬華警查獲78人

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華區一處職業麻將賭場以棋牌社名義掩護行賭，近年屢遭警方查緝，卻改以「健康麻將協會」名義擴大經營，警方近日再次上門查緝，當場查獲現場負責人、員工及賭客共78人，另查扣抽頭金、賭資、籌碼近20萬元，全案詢後依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方調查，該賭場自2018年起以「棋牌社」名義合法掩護非法，私下經營職業賭場，屢遭警方查獲送辦，未料業者變本加厲，改名「健康麻將協會」後還利用建築防空地下避難場所擴大經營，甚至無視警方執行臨檢。

轄區萬華分局警方經數日蒐證，2月25日晚上7時許再度集結優勢警力前往漢口街二段查緝，當場查獲33歲廖姓現場負責人、64歲王姓員工及賭客等78人，查扣抽頭金3萬700元、賭資15萬8300元、籌碼8020點（1點等值現金1元），全案詢後依賭博罪嫌送辦，後續結合第三方警政加以杜絕賭博。

據悉，該賭場至今遭警查獲5起、移送人數達278，人此次查獲78人更創下萬華分局近年之最，其中還包含不少貌似大學生的年輕賭客，警方罕見派出兩輛大型警備車將賭客帶回警分局偵詢，到案犯嫌一度塞爆萬華分局一樓。警方呼籲，業者及賭客切勿僥倖、以身試法，警方將持續掃蕩職業賭場，杜絕非法。

此次查獲人數創下萬華分局近年之最，警方罕見派出兩輛大型警備車將賭客帶回警分局偵詢。記者李隆揆／攝影
此次查獲人數創下萬華分局近年之最，警方罕見派出兩輛大型警備車將賭客帶回警分局偵詢。記者李隆揆／攝影
業者變本加厲，改名「健康麻將協會」後還利用建築防空地下避難場所擴大經營。記者李隆揆／翻攝
業者變本加厲，改名「健康麻將協會」後還利用建築防空地下避難場所擴大經營。記者李隆揆／翻攝

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