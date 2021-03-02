遺失物承辦人私吞4萬元！辯青光眼誤認 貪汙判刑2年8月

台北市警局北投分局偵查佐林逢振，2019年8月涉私吞張姓女子遺失的現金4萬元，僅發還1萬元，直到張女二度前往分局對質，才領回其餘4萬元遺失現金，北投分局則自清依法送辦。林遭檢方起訴後已停職。士林地院今天宣判，認定林犯貪汙罪侵占職務上持有之非公用私有財物，處有期徒刑2年8月，褫奪公權2年。

判決指出，2019年8月，大屯派出所警員接獲民眾拾得張女的遺失物5萬元和８本存摺，將物品裝在遺失物保管袋，移交偵查隊拾得遺失物承辦人林逢振；林先把存摺轉交銀行，張女1周後至分局領回現金，卻只領到1萬元，張女離開分局後困惑求助派出所員警，張女和員警一同至分局找林對質，林才拿出4萬元發還。

派出所警員證稱，當初與張女到分局確認遺失金額時，林說「可能是保管袋勾破，4萬元現金掉出來」要去保管遺失物的倉庫找4萬元。分局督察員證稱，此保管袋僅有帶口拆封，信封邊都是完整的，確定沒有其他破損處。

林男否認犯行侵占，他供稱，張女告知遺失金額1萬元、有和張女核對金額才發還1萬元，1萬元是遺失物保管盒內本案的遺失物現金抽出發還給張女，原本剩餘的4 萬還是要送到市警局，不可能據為己有。

合議庭認為，林涉犯貪汙罪時，從警已達27年，資歷甚長，第一時間應清楚遺失物保管盒中還有4萬元未發還現金，竟沒有捍衛自身清譽，在張女、張員警返回分局詢問還有4萬元時，卻稱「可能是袋子勾破、要去找找看」等語，偵審期間辯詞不同。

合議庭指出，林辦理遺失物時，應看被害人張女年邁，且抱持有找回部分金錢就好、事後未必查證等心態，心生貪念未發回全數金額，侵吞4萬元現金，把4萬元現金從保管袋取出後另置，將空的本案保管袋釘入卷宗內，準備報結。

辯護人稱，林疑似因青光眼看不清楚，誤認保管袋上金額數字。合議庭認定，保管袋上記載新台幣1000元，數量50，而拾得物領據上寫新台幣50000元，林在張女二度領回4萬元後，把「1」描繪成「5」並蓋上職章修正，就算張女沒有領回4萬元，林仍可以描繪成「5」簽結，把4萬元據為己有。