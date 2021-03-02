臉書稱韓國瑜「政治陳世美」挨告 黃光芹獲不起訴

資深媒體人黃光芹。圖／報系資料照片

資深媒體人黃光芹2019年5月起多次透過臉書和電視節目，指當時登記參選總統的前高雄市長韓國瑜曾經花天酒地，又稱韓國瑜是「草包」和「政治陳世美」，被韓指控妨害名譽；新北地檢署調查時，黃女否認犯行，強調言論已盡合理查證，非捏造事實，說法最後被檢察官採信，今天獲不起訴處分。全案得再議。

據了解，韓國瑜指控黃光芹自2019年5月透過臉書發文或電視節目公然侮辱，說他是「草包」、「彆腳的打仔立委」和「政治陳世美」，又指他去大陸花天酒地；韓國瑜委託律師按鈴申告，列出13大項指控黃光芹公然侮辱及加重誹謗，而黃光芹也在2019年10月按鈴申告反擊。

面對指控，黃光芹否認妨害名譽，強調內容全是針對事實，且有依據多年記者經驗進行查證判斷。她進一步表示，臉書上發表的言論都有所本，並非直接謾罵或無所本的指控。

檢方調查，黃光芹有些言論是針對韓國瑜公開演講的內容提出質問，而韓國瑜當時具備總統候選人身分，其品行端正與否，自然是全國大眾關心，既然內容涉及總統候選人的品格，所以難認其提問有妨害名譽情形。

另外，黃光芹雖然指韓國瑜有意拋棄高雄選民參選總統，並用戲劇人物「陳世美」比喻韓國瑜，但此部分也有相關媒體報導可證韓國瑜有可能參選總統，顯見黃並非空捏造，內容也未逾越合理評論原則。

檢方認為，本案涉及總統候選人的品格、財力、治理能力和競選經費來源的正當性，均是大眾急切需要的重要資訊。黃光芹是資深媒體人，更曾專訪韓國瑜和出書，對韓有一定程度的了解和關注，其言論堪認已盡合理查證手段，加上無其他證據能證明其有妨害名譽犯意，因此不起訴處分。