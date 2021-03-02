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南懷瑾兒子不滿被指替山口組洗錢提告 胡忠信等仍免賠

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

已故國學大師南懷瑾之子南國熙不滿名嘴蔡玉真胡忠信和新新聞記者指他涉入日本黑道山口組洗錢案，提告求償100萬元並要求登報道歉。台北地院認為被告本於新聞及言論自由，關注國際重大洗錢案件，已合理查證，判南國熙敗訴。南上訴，高等法院今駁回上訴。本件仍得上訴。

蔡玉真、胡忠信2016年9月間在民視「政經看民視」電視節目中陸續說「南國熙被查出來說有涉嫌洗錢，東京地方法院做了這個判決，南國熙的南亞投資公司…」、「控告南國熙先生洗錢，為什麼，我9月9號上上周我講的兆豐金轉投資漢通，漢通轉投資保勝有沒有，是不是一條線牽出一條牛了，我有所本嗎，今天南國熙出來對號入座了，都確有其事。」

南國熙主張，蔡玉真、胡忠信以來賓身分上節目，指他與山口組成員山根敬有所關聯，而山根敬於2003年底將洗錢不法所得1166萬5206歐元（約日幣14億7200萬元）轉匯入他所掌控、設於香港的AsiaVest Capital Management公司在新加坡的銀行帳戶，稱他涉嫌協助洗錢。而新新聞則在2016年9月21日、30日在周刊第1542、1543期、及新新聞網站上刊載標題「南國熙與中企、日企金流剪不斷理還亂」等報導，侵害他名譽。

被告包括蔡玉真、胡忠信、新新聞公司與記者黃琴雅、總編輯楊立傑，他們主張是依日本東京地方法院判決、香港交易所網站與警方公開資料而發言，有相當理由確信為真，未侵害南國熙名譽。

台北地院認為，蔡玉真等人經查證相關客觀證據資料後，推知匯入南國熙所掌控的AsiaVest Capital公司銀行帳戶14億7200萬日圓是洗錢的不法款項，且他是日本判決所指稱經營AsiaVest Capital公司、與涉嫌洗錢者簽訂信託契約的人，南國熙又與日本洗錢犯嫌山根敬熟識，被告們的言論並非毫無根據，也已盡查證義務。

南國熙不服一審敗訴，上訴高等法院，但高院也認為被告的言論有經合理查證，不論所述與事實是否有所出入，既已盡善良管理人的注意義務，難認有過失。

高院指出，南國熙是否涉及洗錢犯罪事實，攸關公眾利益，屬可受公評之事，胡忠信稱「欸，怎麼出一個俗仔」等話，是因蔡玉真等在節目中已多次提及南可能涉及協助山口組洗錢，並要求回應，卻未獲置理，胡因而認南逃避而說出這些話。高院認為胡說這些話的目的是為使南國熙回應，並非恣意汙衊謾罵，未構成侵權。

已故國學大師南懷瑾之子南國熙不滿名嘴名嘴蔡玉真、胡忠信和新新聞記者指他涉入日本黑道山口組洗錢案，求償100萬元並要求登報道歉，但一、二審皆敗訴。記者王宏舜／攝影
已故國學大師南懷瑾之子南國熙不滿名嘴名嘴蔡玉真、胡忠信和新新聞記者指他涉入日本黑道山口組洗錢案，求償100萬元並要求登報道歉，但一、二審皆敗訴。記者王宏舜／攝影

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