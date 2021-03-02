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丁允恭辦公桌性交女記者遭彈劾 懲戒法院明開庭

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與Ｙ女發生桃色緋聞，監察院1月15日以11比0通過彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院明天上午10點將行言詞辯論，丁可能面臨的懲處處分有6種，包括免除職務、撤職、剝奪、減少退職金、減俸、罰款、申誡。

丁允恭去年9月遭爆料曾在高雄市新聞局長辦公室與記者Ｙ女性交、要求墮胎，甚至訂婚後還劈腿多女。

監委紀惠容、王美玉表示，丁因職務之故與Y女交往，坦承在局長辦公室、職務宿舍發生性行為，兩人分手後於2017年2月27日在臉書上傳他與Y女兩人合照。Y女感到敵意、冒犯，也因此讓Y女後續工作有困擾，丁允恭甚至在同年4月5日結婚後仍未停止騷擾。

監院認為丁允恭未能保持端正品德、潔身自愛，不檢的行為有辱官箴，嚴重傷害政府信譽和公務人員形象，違失情節重大。

外傳Ｙ女曾經透過民進黨大老張俊宏轉介陳情信，由國安會前秘書長邱義仁轉時任高雄市長陳菊，卻未獲回應。監院當時的新聞稿也表示，調查過程已約詢張俊宏、邱義仁、陳菊等相關證人，但皆堅稱未曾接獲陳情信。

丁允恭在被彈劾後，就局長室發生性行為致歉，對彈劾處置無怨懟，但監察院濫用性騷擾詞彙，有侵害人民名譽權之虞，是先射箭再畫靶；至於Ｙ女在分手後主動通聯、索討金錢之實，監院卻未公平揭露，他深感不服。Ｙ女則聲明雖然曾被傷害，但她不恨丁，希望丁接受應有的處罰後好好過日子。

依公務員懲戒法規定，被付懲戒人應親自到場，但經審判長許可者，得委任代理人一人到場。

總統府前發言人丁允恭在高雄市新聞局長任內涉桃色風暴遭監察院彈劾。圖為丁允恭（右）擔任高雄市新聞局長與市長陳菊（左）。本報資料照片
總統府前發言人丁允恭在高雄市新聞局長任內涉桃色風暴遭監察院彈劾。圖為丁允恭（右）擔任高雄市新聞局長與市長陳菊（左）。本報資料照片

丁允恭 高雄市 陳菊

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