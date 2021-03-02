丁允恭辦公桌性交女記者遭彈劾 懲戒法院明開庭

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與Ｙ女發生桃色緋聞，監察院1月15日以11比0通過彈劾，移送懲戒法院。懲戒法院明天上午10點將行言詞辯論，丁可能面臨的懲處處分有6種，包括免除職務、撤職、剝奪、減少退職金、減俸、罰款、申誡。

丁允恭去年9月遭爆料曾在高雄市新聞局長辦公室與記者Ｙ女性交、要求墮胎，甚至訂婚後還劈腿多女。

監委紀惠容、王美玉表示，丁因職務之故與Y女交往，坦承在局長辦公室、職務宿舍發生性行為，兩人分手後於2017年2月27日在臉書上傳他與Y女兩人合照。Y女感到敵意、冒犯，也因此讓Y女後續工作有困擾，丁允恭甚至在同年4月5日結婚後仍未停止騷擾。

監院認為丁允恭未能保持端正品德、潔身自愛，不檢的行為有辱官箴，嚴重傷害政府信譽和公務人員形象，違失情節重大。

外傳Ｙ女曾經透過民進黨大老張俊宏轉介陳情信，由國安會前秘書長邱義仁轉時任高雄市長陳菊，卻未獲回應。監院當時的新聞稿也表示，調查過程已約詢張俊宏、邱義仁、陳菊等相關證人，但皆堅稱未曾接獲陳情信。

丁允恭在被彈劾後，就局長室發生性行為致歉，對彈劾處置無怨懟，但監察院濫用性騷擾詞彙，有侵害人民名譽權之虞，是先射箭再畫靶；至於Ｙ女在分手後主動通聯、索討金錢之實，監院卻未公平揭露，他深感不服。Ｙ女則聲明雖然曾被傷害，但她不恨丁，希望丁接受應有的處罰後好好過日子。