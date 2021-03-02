韓粉辱罵高市議員挨告 發道歉啟事和解

胡男透過道歉啟事向簡煥宗致歉。圖／翻攝自簡煥宗臉書

胡姓男子在民進黨高雄市議員簡煥宗臉書留言三字經辱罵，一審依公然侮辱罪處拘役20天、二審時胡男發表道歉聲明。簡煥宗今天表明不再追究，也呼籲政治討論別淪為口水謾罵。

胡男民國108年11月6日在簡煥宗的「煥然一新簡煥宗」臉書專頁上，引用週刊標題「韓國瑜失業竟買7200萬豪宅」文章，留言「又用打王如玄購軍宅的手段來攻擊韓國瑜了」，並以三字經辱罵簡煥宗。

簡煥宗提告後，高雄地方法院去年9月認定胡男留言足以毀損簡的名譽，依公然侮辱罪處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案可上訴。

全案進入二審後，胡男透過道歉啟事向簡煥宗致歉，內文也感謝簡煥宗「寬宏大量，願意和解」，同時經此教訓已知警惕、深切自省，往後如有政治立場相左言論，會以理性審慎態度應對，不再以惡意謾罵回應。

對此，簡煥宗今天在臉書同意不再追究。他表示，當年前高雄市長韓國瑜引發「韓流」席捲高雄時，他秉持民代職責監督市政，許多韓粉卻到他的臉書留言辱罵、人身攻擊。

他指出，言論自由是民主社會的基石，一直以來都支持言論自由，但言論自由不該被濫用，成為辱罵他人的擋火牆，因此選擇提告，希望政治討論基於事實，而非淪為口水謾罵，希望胡男能真正改過自新，也期待台灣民主風氣能越來越成熟。