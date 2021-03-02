男買鮮奶遭絆倒臉部掛彩 好市多判賠11萬元

高雄市李姓男子到好市多中華店購物，卻在鮮乳區被固定貨物的塑膠繩索絆倒，導致上唇有1公分撕裂傷、右上門牙斷裂、左膝擦傷，價值1.5萬元眼鏡還因此摔斷，李男向好市多求償57萬餘元，高雄地院認為好市多有缺失，判賠11萬8641元。

判決指出，2019年9月28日晚間9時許，李男揹著LV背包到好市多購物，進入鮮乳冷藏區選購鮮乳時，因冷藏庫固定貨物的繩索脫落，李男未察，站上棧板後被繩索絆倒，臉部掛彩，不僅門牙斷裂、上唇出現撕裂傷，LV背包以及眼鏡也受損，包含財損、醫藥費及精神慰撫金等，向好市多求償57萬餘元。

但好市多辯稱，李男所踩的棧板是擺放商品用，並不是給消費者行走使用，李男踩上棧板被絆倒，自己也要負責，摔傷跟賣場並無關係。

案經高雄地院審理，承審法官認為，好市多將貨物放上棧板供顧客拿取，若棧板貨物售完，顧客難免站上棧板取貨；李男站上棧板，是因為好市多陳列排設規畫所致，且李男摔倒是被膠帶絆倒，並不是因為站上棧板跌倒，且根據現場照片，不論走在走道、棧板，都可能遭膠帶絆倒，好市多應該負有過失責任。