詐團強銷愛心錢包 警逮5嫌送辦

以28歲黃男為首的愛心詐騙集團，假藉家境困難、求學和成立動漫工作室等理由，在台北車站強迫推銷兜售愛心零錢包和要求贊助，約12人受害、共財損30萬元，北市警逮5嫌送辦。

台北市警察局中正第一分局今天舉行破案記者會，偵查隊副隊長葉碩竣表示，去年7至11月間陸續接獲民眾報案，指以黃男為首的詐騙集團利用民眾愛心，以家境困難等種種理由，強迫推銷兜售零錢包等，以謀取不法暴利。

警方獲報後便報請台北地檢署指揮偵辦，並擴大調閱監視器追查。

進一步調查發現，黃男等嫌看準台北車站往來人潮眾多，竟以家境困難、求學所需和成立動漫工作室為由，向民眾強迫推銷兜售單價新台幣300元的零錢包，強買強賣以謀取不法利益。

同時，黃男等人還趁被害學生族群無戒備狀態下，先佯稱要兌換零錢，要求被害人將錢包內的大鈔取出，隨後再要求被害人贊助工作室，藉此騙取千元紙鈔。

警方見時機成熟，於今年2月25日拘提黃男和兩男、兩女共犯到案，並當場查扣電腦主機、工作用手機、教戰守則等贓證物。

經初步統計，至少有12人受害，總財損金額約30萬元，單一受害最高金額為現役軍人被騙10萬元，年紀最小受害者為高中生。

全案詢後將黃男等5嫌依詐欺罪嫌送北檢偵辦。