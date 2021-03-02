警察沒亮身分被誤為仇家 偷車賊妨害公務無罪幾確定

男子卓川勝偷車，還將車子樣式提供給友人「阿華」，讓他向余姓車主敲詐；警方攔阻失竊車輛，卓卻衝撞警員吳亞凌、實務生彭傳翔乘坐的公務車。桃園地院依攜帶兇器竊盜罪判卓8月徒刑，幫助恐嚇取財未遂罪處1月15日得易科罰金之刑，但被訴妨害公務、損壞公物員職務上掌管之物品罪部分無罪。檢方就無罪部分上訴，高等法院今駁回。

高職肄業的卓川勝有竊盜前科，2019年8月3日才服刑完畢。去年2月14日早上6點，卓拿鑰匙、T型起子到中壢區青園路與青境路口，見四下無人，撬開余姓車主的轎車，行竊得逞。卓還把余的手機號碼、轎車顏色和樣式報給友人「阿華」，阿華打電話給余恫嚇「你有沒有1台銀色車輛？給2萬元就可以開回去」、「可以買點數卡代替2萬元」。

余報警，警方下午2點10分發現失竊車輛，上前攔阻，卓卻開車衝撞警員吳亞凌、實務生彭傳翔乘坐的公務車，公務車右前座車門鈑金凹陷。

卓川勝否認妨害公務，辯稱一輛汽車突斜插在他開的車前，有人大聲叫他下車，當下直覺是「仇家找上門」。卓說，因跟很多人拿毒品沒給錢，仇家很多，當時那輛斜插的汽車外觀就是一般的車輛，坐在車上也沒注意到叫他下車的人穿警察制服，「對方也沒說是警察」。

卓說自己雖是通緝犯，又開著贓車，但沒想到科技這麼進步，警察可以一下子就找到他。桃園地院勘驗警方蒐證畫面，發現警方的公務車外觀與一般小客貨車無異，且車頂無警報器，無從察覺是警用公務車。

實習警員彭傳翔雖穿制服，但彭下車後迅速緊靠卓駕駛座左後方，為B柱阻擋，桃院認為若無特別回頭，或從坐後照鏡查看，難以發現是警察。彭傳翔數秒後即退至車尾，改由未著警察制服的吳亞凌以棍棒敲擊贓車駕駛座車窗，卓因此衝撞斜插在前方的公務車，整個過程不到10秒鐘。

雖然警員吳亞凌證稱，「我記得當時有開啟警報器、有表示我們是警察」，說法卻和勘驗結果不符，桃院判妨害公務、損壞公物員職務上掌管之物品兩部分無罪。

檢察官上訴認為卓駕駛贓車，且為通緝犯，自然可知攔查的人是為警察。高等法院認為，自警員攔查、喝令卓川勝下車、壓制至上手銬，都沒錄得表明為「警察」的聲音，也沒錄到警報器鳴響聲，難以認定卓當時知道叫他下車的是警察、衝撞的是公務車。