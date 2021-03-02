副理罵「去死一死」工作沒了 法院判媚登峰解雇違法

曾姓媚登峰財務部副理脫口而出「叫總務部的人去死一死」，被公司以違反勞基法規定解雇，她不服提告確認僱傭關係存在，台北地方法院認為媚登峰解雇違反最後手段性原則，判媚登峰敗訴，雙方僱傭關係存在，公司應按約給付6萬5000元薪資、勞退金等，可上訴。

曾女主張，她2019年12月開始任職於媚登峰財務部副理，每月6萬5000元，直屬上司是財務長；因公司總務部常向財務部門請求急件付款，讓財務人員長停下手邊工作處理，引來不少怨言。

她指出，她去年4月底因下屬抱怨總務部急件付款，情緒不耐，她為安撫下屬才脫口「叫總務部的人去死一死，之後我會告訴財務長，請她想辦法」；未料一周之後，財務長找她訓話一小時，又突然召開會議，認為她的言論違反勞基法規定，要求自請離職或被公司資遣，她別無選擇，只好同意資遣，但發現公司解雇無理由而提告。

媚登峰抗辯，雙方是合意終止勞動契約，且曾女身為管理階層，卻屢屢口出惡言、破壞職場和諧，更失控咆哮「總務部去死死好了」，使總務部同仁莫名受辱，也讓公司同仁惶惶不安，公司常收到申訴，認為終止契約有理由。

法院認為，雖然曾女情緒性發言不當，但單憑曾女言論文義來看，難認有對下屬或其他員工侮辱之意，媚登峰也沒有證明曾女多次口出惡言，也沒有說明公司有無以訓誡、減薪、降職等方式來懲處或規勸曾女改善，媚登峰單憑曾女單次、突發的言論就解雇，違反最後手段性原則。