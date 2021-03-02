台灣基進劉恆溦影片貼網遭連家提告 赴警局說明

台灣基進台南黨部新聞部主任劉恆溦日前在網路發布影片，內容談到連家與中國國民黨的利益關係，遭連家律師團提告。她今天前往大安警分局到案說明前表示，連家應說明致富過程。

劉恆溦2月25日在臉書（Facebook）發文指出，她在23歲的尾聲遭連家提告，起因是她所拍攝的「中華民國七大不可思議事件」影片，內容談到連家與國民黨的關係，成為被告原因。

她今天上午在台灣基進台南黨部主委李宗霖、台灣基進中央新聞部副主任王挺之等人陪同下，前往台北市警察局大安分局到案說明，並先行接受媒體聯訪說明。

劉恆溦表示，她是在二二八前夕接到警局的到案通知書，才知道前國民黨黨主席連戰的女兒連惠心委任律師以妨害名譽提出告訴。

她說，當下有3種感覺，首先是錯愕，因為這個影片是在去年10月10日上傳，且僅一小部分著墨連戰家族致富傳奇，沒想到事隔多時竟收到警方到案通知書。

其次為擔憂，她剛出社會不久就首次被告，說不害怕是騙人的，但從事政治工作，必需要堅強起來。

最後是憤怒，連家在威權統治過程中，致富傳奇及黨國合作模式，在許多公開資料及網路資訊都可找到，只因她說出這些可受公評之事而被告，這樣被欺負的歷史要持續多久。

她呼籲，若這些公開資料及她所說言論，對連家名譽受損，就請連家對外清楚說明致富過程。

李宗霖指出，獲知連家提告劉恆溦感到很意外，但台灣人到底要被欺負多久，過去二二八事件後造成許多人家破人亡，但也有人家財萬貫，甚至登上富比世排行榜。

李宗霖表示，全國軍公教人員對此都相當好奇，希望連家要向全國人民說明身家財產由來。