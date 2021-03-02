女電話行銷專員月薪18萬遭開除 告東森得易購確定贏了

東森得易購公司以侮辱同事、違反勞動契約和工作規則為由，解僱陳姓女電話行銷專員，但陳女認為自己在下班後找主管釐清獎金核發，未影響辦公秩序，也沒發黑函、中傷另名主管，提確認僱傭關係存在訴訟，要求按月支付18萬月薪。一審敗訴，但二審確認僱傭關係存在，判東森得易購須按月給付陳女13萬薪資至復職，最高法院駁回上訴，全案確定。

陳姓女子2016年3月起在東森得易購擔任二級專員，負責電話行銷業務，每月底薪2萬5600元，含各種獎金後，每月賺18萬2613元。陳女表示，公司2017年11月9日誣指她「發黑函、惡言中傷、吵架影響辦公秩序」、說她帶手機進工作區域公布欄拍攝業績排行榜並上傳LINE群組，在同年12月17日警告她，翌月24日違法終止勞動契約。

陳女說，她只是就業績獎金核發資格和沈姓主管討論，沒有咆哮，而且當時是下班時間，不影響辦公秩序；她以手機拍攝置物櫃旁（非工作區域）的業績排行榜，上傳的群組成員都是公司員工，目的是將自已的業績讓相關同事知道，維護合法權利，沒有侵害營業秘密。

東森得易購抗辯，陳女電話行銷能力不錯，但常與主管、同事爭執，例如散布「有同事坐在一名主管的大腿上摸來摸去」，謠言在公司流傳，使得被影射的主管名譽受損，無法繼續任職，已違反「電話行銷事業部-工作規範」和勞基法「對於雇主、雇主家屬、雇主代理人或其他共同工作之勞工，實施暴行或有重大侮辱之行為」規定。

東森得易購指陳女任職不到1年就多次違反工作規則，且態度倨傲，員工情緒、公司機密、主管去留都因她而受影響，另主張她將固定薪資和恩惠性激勵獎金混為一談，月薪不能以18萬2613元計算。

新北地院一審認為解僱合法，判陳女敗訴；高等法院二審認為，遭影射桃色糾紛的主管曾提告妨害名譽，但檢方處分不起訴，沒有證據顯示陳女散布謠言，東森得易購沒有調查，只相信主管的指控，要依勞基法終止勞動契約無據，認定東森得易購終止勞動契約於法不合，判僱傭關係存在。