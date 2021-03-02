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大學生睡到半夜被友人踢下床不爽 持刀殺傷對方被判刑
葉姓大學生去年與吳姓友人及3名女子，到夜店狂歡後，一同投宿休閒旅館，深夜葉被吳用腳踹下床，氣憤下，至小北百貨買菜刀，朝吳手腳及腹部揮砍多刀，致吳受傷，一審依傷害罪將葉判刑6月，得易科罰金，他不服上訴，台中高分院以查無減輕其刑事由，認葉上訴無理由，將全案駁回。
葉男上訴理由指出，本案是因告訴人吳男主動尋釁所致，而他犯後坦承犯行，態度良好，並深感悔悟，且行為時甫成年，目前就讀大學，而他家中經濟狀況不佳，恐無法負擔易科罰金的金額，若他入監服刑，學業將因此中斷，請法官給他改過機會，從輕量刑。
二審合議庭以葉男犯後坦認犯行，已生悔意，但考量他迄仍未能與被害人人達成和解，且被害人所受傷勢非輕，原審量刑難認過重之情事；此外復查無其他法定減輕其刑之事由，所以將葉上訴駁回。
判決書指出，葉姓大學生（21歲）與羅姓女友，以及友人吳男、許女、洪女等人，去年5月6日晚上，在中市西屯區青海南街「ALTA」夜店飲酒玩樂後，於翌日凌晨4時，一同至中市北區北平路「心媞SPA休閒旅館」房間休息。
同年5月7日凌晨5時許，葉因不滿吳忽然將他踹落床下，遂於同日清晨，至「小北百貨」購買菜刀後返回，在「心媞SPA休閒旅館」房間，持菜刀朝吳揮砍。
吳姓被害人受有右手大拇指橈動脈損傷、右手大拇指橈神經損傷、右手拇指屈肌肌腱斷裂合併指動脈指神經斷裂併左臀開放性傷口、左大腿撕裂傷(10公分)、前腹壁撕裂傷(7公分)及左上臂撕裂傷(3公分)等傷害，報警處理。
法官審酌，葉姓大學生與吳男因生細故，不思循以理性和平對談方式解決，持刀殺傷吳，考量他犯後坦認犯行，已生悔意，但迄今仍未能與被害人達成和解，予以判刑。
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