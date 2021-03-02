王光祿打獵案釋憲 原民青年：布農文化並無獵人職業

布農族獵人王光祿2013年8月持獵槍捕獵野生保育動物山羊、山羌，遭檢方起訴，後遭判刑3年6月確定；王稱因年邁的母親懷念山珍野味才狩獵。檢方提非常上訴，最高法院審理認為有違憲之虞，2017年9月由合議庭法官具名聲請釋憲，大法官9日將在憲法法庭行言詞辯論。原住民族青年團體與NGO今聯合遞狀，提供法庭之友意見書供大法官參考，希望作違憲解釋。

原住民青年陣線成員Savungaz表示，原住民族的狩獵文化長期遭汙名，並受到不適當的法律限制，獵人按照祖先的教導在山林中生存卻被法律入罪，這樣錯誤且長期的法律壓迫，嚴重違反憲法保障的生存權、多元文化精神。

因個人、團體和機構想以法庭之友身分提供書面意見，今是最後期限，包括Lima台灣原住民青年團等數十個團體訴求憲法法庭作出違憲解釋。

台東縣青年永續發展協會聲明，對布農族而言，文化中沒有「獵人」這種「職業」，現今法律將「狩獵」從布農文化體系切割開來，試圖討論其適法性，是嚴重誤解布農文化，文化將破碎化。

本釋憲案牽涉的法條包括槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項及第3項、野生動物保育法第21條之1第1項及第2項、原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法第4條第3項及第4項等規定。

台東大武窟部落排灣族青年陳巧筠表示，現代國家的出現，架空、破壞各族群的規範制度，不僅文化式微，法律的箝制讓原民狩獵文化竟成「破壞生態保育」的代稱，踐踏原民尊嚴。對原住民族而言，狩獵不是特殊行為，而是日常文化的實踐，當中的規範和禁忌正是原民與山林共存千百年所累積出的與自然環境平衡共存的智慧。

本案源於王光祿以土造長槍捕獵野生保育動物山羊、山羌各1隻，當時法院認為槍砲條例允許原住民為生活工具所需，經主管機關許可而持有「自製獵槍」打獵，但王使用的「土造長槍」無法免責。此外，王光祿是基於滿足口腹之欲獵捕，並非為了傳統文化或祭儀。

最高法院聲請釋憲理由指出，狩獵是原住民傳統文化，槍砲條例限制原住民僅能以「自製」的落後槍枝打獵，致原住民不能使用較安全的現代化制式獵槍；另外，野生動物保育法限制原住民只能基於因動物逾量、學術研究、教育目的或傳統文化祭儀必要才能狩獵，罔顧原民生活習慣。

最高法院認為槍砲條例、野生動物保育法條文未考量原住民特殊情形，也沒有依據原基法檢討修正，不符合兩公約規定應事先與原民部落諮商獲其同意，違反憲法增修條文第10條規定的國家應肯定多元文化、維護原住民傳統及促進發展的意旨。

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，原住民族獵人們將以自己的母語對大法官們訴說傳統文化是如何遭歷次政權壓迫與宰制，希望大法官們可以站在守護憲法的位置，深刻地與獵人、律師團對話。