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欠錢被叫來「把話講開」 他竟將國中同學刺到滿肚血

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園許姓男子不滿周姓國中同學催討債務，對方通知他到場盼把話講開，許說沒兩句就爆發肢體衝突，持刀朝周肚子、大腿攻擊，對方因喝酒事後驚覺腹部劇痛，發現肚子、大腿血跡斑斑，所幸送醫無生命危險；檢方審酌，許、周是舊識無深仇大恨，周傷勢也未致命，依傷害罪嫌起訴許。

檢警調查，許男（38歲）去年8月13日下午3點跑到楊梅區金德路1間餐廳，持預藏的刀子朝周腹部、大腿攻擊，當場刺中他右側腰部、右大腿等，導致周血跡斑斑，緊急送醫縫合幸無生命危險，周不甘遭許刺傷，對他提告殺人未遂罪嫌。

檢方訊時，許坦承不諱；周供稱，和許是國中同學，當天就問許「要不要還錢？」還想說2人這麼久沒見了，幹嘛這樣閃躲，就推了許一下，結果就感覺腹部很痛，後來才驚覺遭許用刀刺傷。

周還說，許和他借錢至今彼此不常聯繫，有幾次朋友約時看過對方，但期間都沒發生衝突，和許以前感情也很好，沒有其他恩怨。

在場劉姓友人也說，他當時原本和周在喝酒，聊到許男時，周就說許10多年前有欠他一筆錢，因此才打電話叫許過來一起喝，是希望大家聊聊把話講開，但許一到講沒兩句就和周推擠拉扯，後來周就遭刺傷。

檢方審酌醫院診斷報告，發現許男下腹、右大腿及左腰各有1處開放傷口，均為表面傷害無深及臟器處寫，經縫合建議返家休養，應無致死可能。

檢方認為，許、周為舊識，除了金錢糾紛無其他深仇大恨，且周自稱被刺傷後沒立刻發現，加上雙方有推擠，可證明許當時持刀刺的力道應非猛烈，也無連續刺擊讓周無力反抗情形，傷口也非致命，偵結依傷害罪嫌起訴許。

許男不滿被催討債務，持刀刺傷周姓國中同學的肚子、大腿，幸無生命危險，檢方依傷害罪嫌起訴許。記者曾健祐／攝影
許男不滿被催討債務，持刀刺傷周姓國中同學的肚子、大腿，幸無生命危險，檢方依傷害罪嫌起訴許。記者曾健祐／攝影

傷害罪 殺人

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