斗內正妹直播主上百萬！法律系畢業生鑽漏洞檢求重判

詐騙集團首腦陳俊維涉吸收Elena娜娜、林萌、愛黎和白白等4名外型亮眼的直播主，以吸睛四姝設下圈套，讓男粉絲花錢斗內（捐款）衝業績，詐騙金額逾500萬元。台北地檢署今依詐欺等罪起訴陳俊維等12人，並建請法院對法律系畢業卻知法犯法的陳男從重量刑。

檢方調查，陳俊維畢業於銘傳大學法律系，卻不思以習得法律知識作為正途，反利用較一般人了解法律專業術語及構成要件機會，意圖遊走漏洞，從事犯罪行為，甚至將直播主設定成具有法律系學生背景，顯有降低網友戒心及產生嚇阻網友提告效果的居心。

陳吸收直播平台4位女姓直播主，由直播主名義在網路交友軟體找人配對後，拉到直播平台並私訊男粉絲聊天，再向男粉絲提出男女感情交往為前提，等被害人陷入愛情迷惘，再巧令名目詐騙男粉絲財物。詐騙金額超過500萬元，有單筆金額則達300萬元。

檢方調查，主嫌陳俊維（37歲）原是娛樂公司負責經營粉專小編，兩年前自行創業，找來藝名白白（馬女，25歲）、娜娜（陳女，25歲）、林萌（林女，20歲）、愛黎（黎女，37歲）等直播主和平台簽約，並成立臉書粉專、IG發美照、以Line群組與粉絲互動。

詐騙集團會請小編回應粉絲私訊、舉辦見面會與粉絲互動，等被害人與女直播主感情升溫後，再以缺業績、家人重病、佯稱交往等理由要粉絲出錢斗內，騙取金錢再與經紀公司拆帳。

檢方指出，陳俊維犯後以自身的法律背景在被害人協商過程中，打壓被害人，甚至假意提供法律意見協助，實則誆騙員工出面頂替罪名，教唆直播主於司法調查中做不實陳述，妨害刑事偵查而脫罪自保。