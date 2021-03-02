赴韓國當車手在當地被逮 返台又被判刑

詐團魔爪伸向韓國，2年前向兩位韓國人詐騙韓幣1800萬，由台籍詐團車手鄭男前往取款，鄭男後在韓國落網，經韓國法院判刑1年6月確定，去年8月假釋出獄遣返回台，再經我國檢察官起訴，台中地院今天依詐欺罪判刑1年3月，因鄭男在韓國已服完刑，法官判決免其刑全部之執行。

台籍詐車手鄭男於2019年6月5日遭韓國警察逮捕後羈押，並隨經韓國法院判處有期徒刑1年6月確定，自同年6月5 日起實施監禁，至2020年8月14日假釋出監，旋於2020年8月25日自華城外國人保護所遣返回台。

判決書指出，鄭男（33歲）2019年1月6日，經王女、李男的招募（2人由檢察官另行處理），加入綽號「阿龍」（龍哥）、「林小兔」、「蘇大強」等成年成員組成的詐騙集團，擔任前往韓國的取款車手工作。

鄭男乘坐由李男開的車至高雄小港機場，由王女協助購買濟州航空7C4502號班次班機，並給予新台幣6000元兌換的韓幣作為生活費，同日晚間搭機抵達韓國首爾仁川機場。

2019年6月4日上午，詐團成員撥打電話向居住於忠清北道堤川市七星路清田洞斗鎮白露社區的文男詐騙，使文男陷於錯誤而將現金韓幣800萬元置於白色袋子中放置在信箱。鄭男即依指示，於同日中午至文男住處取走該白色袋子，並放置於首爾市建國大學的廁所變電箱內上繳。

同年6月4日中午，詐團成員佯稱為郵局職員及警察，撥打電話向居住於忠清北道堤川市明倫路的申男，詐稱其金融帳戶有危險願代為保管，使申男信以為真，將現金韓幣1000萬元放置於家中倉庫報廢冰箱內，並遭支開。鄭即依指示，於同日下午進入申住處取款得手，並放置於首爾市建國大學的廁所變電箱內上繳。