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外傳蔡適應立委助理涉貪？ 羅智強按鈴告發物流副總

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

有媒體報導指，民進黨立委蔡適應辦公室黃姓助理涉及索賄喬事。蔡適應澄清屬烏龍爆料，與團隊無關，並表示「民意代表肩負選民服務工作」。國民黨台北市議員羅智強今上午赴台北地檢署按鈴申告，告發該物流公司副總涉貪汙之不違背職務行賄罪。

「TVBS」台日前報導，高雄一間物流公司指控立院黃姓立委助理涉嫌索賄喬事，甚至有民進黨中執委介入，前後共收取600萬元，立委辦公室則澄清，這僅是單純選民服務，過程中也沒有索賄。

由於媒體報導一家物流公司因倉儲續租問題，牽扯出立委助理喬事等涉貪疑雲。民進黨立委蔡適應被暗指涉入，蔡適應辦公室發出聲明表示，此為烏龍爆料，將對惡意散布抹黑的羅智強提告。

羅智強今表示，自己問蔡適應辦公室有沒有「黃新耀」這位助理？因為問了這個問題，蔡適應便悍然要告我。「蔡適應你是真的後台『很是硬』」，我只是問一個事實問題，且辦公室確實有這位助理。

羅質疑，蔡如果要爭清白，選擇告我而不告物流公司的副總非常奇怪？不告的話，這不是心虛什麼是心虛？而且這句話妨害誰的名譽？發現黃是辦公室主任之後，才向媒體還原此事。蔡不告報導媒體也不告物流副總，反而告羅，「請問邏輯在哪裡？」

國民黨台北市議員羅智強今上午赴台北地檢署按鈴申告，告發該物流公司副總涉行賄罪。記者賴佩璇／攝影。
國民黨台北市議員羅智強今上午赴台北地檢署按鈴申告，告發該物流公司副總涉行賄罪。記者賴佩璇／攝影。

蔡適應 民進黨 羅智強

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