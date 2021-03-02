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彰化警疑私吞7萬元拾得現金 被調離現職送辦
彰化和美警分局傳出邱姓員警未將民眾拾得物7萬元依規定公告招領，自行保管遭人檢舉，和美分局介入調查，發現邱員確實收了拾得物卻未受理，還自己用word軟體製作一份假表格給民眾，並將7萬元放在個人抽屜，和美分上月26日依侵占、偽造文書及違反貪污治罪條例等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。
和美警分局長金秋華今年2月8日收到email檢舉此事，立即派員調查。據瞭解，白姓男子去年7月撿到一個皮夾，裡面有7萬元現金，拿到和美派出所，當時邱員是值班，卻未開任何收據，拾得人依經驗覺得奇怪，隔天再來要證明文件，邱員提供自製表格，實際上未依規定連線至警政署拾得遺失物管理系統網站。
拾得人為了解該案進度2月進一步查詢，卻發現邱姓警員竟未將其拾獲的7萬多元款項公告招領，認為邱員有私吞的嫌疑，因此向和美分局檢舉。
由於邱員未將民眾拾獲的7萬多元現金公告招領，並入庫保管，和美分局在調查後重啟作業程序，已於2月下旬在警政署拾得遺失物管理系統網站完成登錄，民眾可隨即連結瀏覽查詢，6個月後若無人認領，就會通知拾得人簽收領回。
金秋華今出面指出，得知此事很震驚，但絕不包庇護短，農曆春節一結束2月18日將邱員調到警備隊，邱員目前未婚，經了解也沒有經濟上的困難，邱員雖稱當時「忘了」，非有意侵占，全案調查後仍移送地檢署偵辦。
邱員從警不到5年，工作表現較為散漫，若案件被起訴邱員將會被停職，一旦貪汙案確定，工作恐不保。
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