藝人澎恰恰三溫暖喬債案 北檢起訴大亨「楊醫師」等3人

藝人澎恰恰負債上億元向台北市亞太三溫暖董事長楊振豐借高利貸2000萬元，楊與「通化街幫」幫主「芋仔」朱秀琮涉嫌聯手放高利貸得手3.2億元。台北地檢署調查後，今刑法依恐嚇及妨害自由等罪嫌起訴楊、朱及涉案的張姓小弟等3人。

檢警調查，楊振豐（63歲，外號楊醫師）是三溫暖業大亨，不少知名老闆會跟他借貸周轉，月息高達6至18％，債務人無力償還，楊透過通化街幫主朱秀琮等人恐嚇或強押擄人。

檢警調查，澎恰恰去年9月23日下午約2點，赴台北市松山區亞太三溫暖，與綽號「楊醫師」債主楊振豐在辦公區域見面商討還債事宜，而朱秀琮隨後到場，出言威脅若不還錢，將找兄弟對澎不利，約1小時後離開。

澎恰恰的友人聯繫不上澎，擔心發生危險，下午5點多透過警察友人向刑事局報案。警方透過手機定位，晚間6點多找到人，帶回澎、楊了解案情。雙方均堅稱是喬債民事糾紛不希望警方介入，警方請示檢察官李頲翰後讓雙方自行離去。