摒除高高的法檯 高檢署：讓被害人補償金審議有溫暖

台灣高等檢察署革新犯罪被害人保護業務，日前與財團法人犯保協會共同舉辦「建構友善的犯罪被害補償審議機制」研習會。高檢署表示，新的措施預計本月中旬實施，希望以同理心更貼近被害人需求，使被害人在經歷傷痛時，也能在各個面向受到友善體貼的對待。

過去補償金的審議主要以刑事偵查的方式辦理，使用「刑事傳票」傳喚被害人到庭，還以「刑事偵查庭」作為詢問地點，往往讓被害人緊張、焦慮，甚至誤解自己是被調查的對象。身兼犯保董事長的高檢署長邢泰釗認為有必要修正通知方式，並大幅改革以體貼被害人傷痛。

未來犯罪被害補償金審議通知書標題修正為「台灣○○地方檢察署補償審議委員會 出席通知」，設計新的通知格式，與刑事傳票做出區別。內容也刪減非必要的被害人資訊，僅保留地址、姓名及案號，放大字體方便長者閱讀，用語也將白話，並增加通知原因、攜帶文件等資訊。

另外，郵寄信封也將去識別，使用透明口洞信封，兼顧個案與補審資訊保護，降低被害人收到書類時的緊張與焦慮。而報到地點將從各地檢署法警室改為犯保協會各分會辦公室，如果被害人認為有需要，犯保員工、志工也會全程陪伴。