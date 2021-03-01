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PTT鄉民因漢光演習吵起來 罵「整型失敗的臉」罰5000

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市詹姓、黃姓男子二人都是PTT八卦版的網路鄉民，二人在去年7月間因漢光演習而吵起來，當時詹就連續留言辱罵王「整型失敗的臉」、「BMI超標」等語，黃認為遭受侮辱，向東勢警分局提告公然侮辱，檢察官起訴後聲請簡易判決處刑，台中地院依法判罰5000元，得易服勞役。

判決書指出，詹姓男子（33歲）在去年7月17日晚間9時許，在住處瀏覽PTT八卦版，他看到有人討論「有關漢光演習是作秀」，因此加入留言討論，未料當時黃也加入討論後，詹、黃二人因意見不合，吵得不可開交。

詹姓男子在討論串中不斷留言「整形失敗的臉」、「整形失敗」、「BMI超標」、「BMI過高」、「你這種悲哀的學店生邏輯」等語，羞辱黃姓網友，黃蒐證後向東勢警分局提出告訴。

不過詹姓男子到案後，矢口否認犯行，全案由檢察官偵結依公然侮辱罪起訴，並聲請簡易判決處刑。

台中地院審理後，認為詹姓男子與黃姓男子二人有爭執，在網路社群屬於多數人共見共聞的場域，以不雅的言語攻擊人的外貌、學歷、長相，行為不當，違反事證明確，依公然侮辱罪，判罰5000元，得易服勞役5天，可上訴。

台中市詹姓男子在去年間在網路社群PTT，留言辱罵另名黃姓網友，台中地院判罰5000元。圖／報系資料照
台中市詹姓男子在去年間在網路社群PTT，留言辱罵另名黃姓網友，台中地院判罰5000元。圖／報系資料照

漢光演習 公然侮辱 整形 PTT

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