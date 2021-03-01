PTT鄉民因漢光演習吵起來 罵「整型失敗的臉」罰5000
台中市詹姓、黃姓男子二人都是PTT八卦版的網路鄉民，二人在去年7月間因漢光演習而吵起來，當時詹就連續留言辱罵王「整型失敗的臉」、「BMI超標」等語，黃認為遭受侮辱，向東勢警分局提告公然侮辱，檢察官起訴後聲請簡易判決處刑，台中地院依法判罰5000元，得易服勞役。
判決書指出，詹姓男子（33歲）在去年7月17日晚間9時許，在住處瀏覽PTT八卦版，他看到有人討論「有關漢光演習是作秀」，因此加入留言討論，未料當時黃也加入討論後，詹、黃二人因意見不合，吵得不可開交。
詹姓男子在討論串中不斷留言「整形失敗的臉」、「整形失敗」、「BMI超標」、「BMI過高」、「你這種悲哀的學店生邏輯」等語，羞辱黃姓網友，黃蒐證後向東勢警分局提出告訴。
不過詹姓男子到案後，矢口否認犯行，全案由檢察官偵結依公然侮辱罪起訴，並聲請簡易判決處刑。
台中地院審理後，認為詹姓男子與黃姓男子二人有爭執，在網路社群屬於多數人共見共聞的場域，以不雅的言語攻擊人的外貌、學歷、長相，行為不當，違反事證明確，依公然侮辱罪，判罰5000元，得易服勞役5天，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言