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酒駕男撞騎士被罰3萬吊照 只因警沒全程錄影法官判免罰

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓男子去年初開車撞傷騎士，吳酒測時有酒精濃度，遭罰3萬、吊照2年，吳不服上訴，台中地院行政訴訟庭認定，警方施測時未全程錄影，判吳免罰。圖／報系資料照
台中市吳姓男子去年初開車撞傷騎士，吳酒測時有酒精濃度，遭罰3萬、吊照2年，吳不服上訴，台中地院行政訴訟庭認定，警方施測時未全程錄影，判吳免罰。圖／報系資料照
台中市吳姓男子在去年1月間開車行經大甲區時，撞上一名機車騎士，造成騎士受傷，經警方酒測，吳的酒精濃度達每公升0.15毫克，警方依法製單告發，並由台中市交通事件裁決處裁罰3萬元、吊照2年，吳不服上訴，辯稱當時是吃麻油雞麵線，且警方也未告知可漱口，台中地院行政訴訟庭審理後，認定警員施測時未全程錄影，不符規定，撤銷罰單，判吳免罰。

判決書指出，吳姓男子在去年1月20日晚間10時許，開車行經大甲區時，撞上一名機車騎士，造成騎士受傷，警方獲報到場酒測，發現吳的酒精濃度達0.15MG/L，全案依公共危險罪移送台中地檢署後，檢方處分不起訴，全案由台中市交通事件裁決處裁罰3萬、吊扣駕照2年，並參加交通講習。

吳姓男子收到裁罰書後不服，向台中地院行政法庭提起行政訴訟，辯稱案發時有吃麻油雞麵線，沒有喝酒，且警方施測時，也沒有告知他可以漱口，另外他通過直線測試與同心圓繪製測試，也沒有駕駛行為明顯異常，或無法為正常操控駕駛的特殊酒醉情況，聲請撤銷罰單。

台中地院行政訴訟庭審理後，因警方沒有提供當時施測時的影片，依照取締規定「員警應詢問受測者飲用酒類或其他類似物結束時間，其距檢測時已達15分鐘以上者，即予檢測。但遇有受測者不告知該結束時間或距該結束時間未達15分鐘者，告知其可於漱口或距該結束時間達15分鐘後進行檢測；有請求漱口者，提供漱口」，無法判斷警員是否有依法告知受測者相關程序，並有依規定時間施測，已違反正當法律程序，認定吳聲請撤銷罰單有理，判吳免罰，可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

罰單 台中市 機車騎士

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