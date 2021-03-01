涉擄人勒贖案逃亡近20年 犯嫌二審仍判7年8月

划船協會前理事長民國88年遭擄人勒贖案，逃亡近20年的李姓犯嫌到案後，一審判他7年8月，犯罪所得500萬元追繳沒收；他提上訴主張是幫人討債求輕判，二審不採信並駁回上訴。

二審的台灣高等法院指出，李姓男子與4人一起犯下這起擄人勒贖案，4人當中3人判刑定讞、1人仍通緝中。李男等5人於民國88年8月2日晚間7時30分許，在台北市東區一家百貨公司前，趁陳姓被害人上車時，將被害人押到後座，並以膠帶黏住其雙眼，載往新北市新店山區鐵皮屋。

判決指出，後續由2人在屋外把風，李男負責與陳姓被害人談判贖款金額；談判時，李男先以「今天抓到你，沒什麼好談，要做掉你」、「已挖好坑要埋掉你」等語威嚇，導致被害人心生畏怖，答應給付贖金新台幣1200萬元。

合議庭指出，李男又要求陳姓被害人找一名黑道兄弟出面保證一定會付款，才願意放人下山。陳姓被害人打電話聯絡陳姓友人到場（但陳姓友人其實為此案幕後主嫌之一），李男當場脅迫稱欲剁被害人1根手指，陳姓友人為使被害人對他深感虧欠，以便日後向被害人索討人情，即表示願代替被害人剁手指，並以鐵皮屋廚房內的菜刀自行剁斷左手小指第1節指節。

判決指出，李男為讓陳姓友人能儘速送醫縫合，叫其他同夥將被害人雙眼矇住，一行人開著被害人的車子，帶著被害人下山，而李男自行駕車離去。

後來被害人依約在88年8月3日上午10時許，在其公司轉交贖金1200萬元給陳姓友人處理，另給10萬元作為陳姓友人的營養費。

陳姓友人收款後，當天下午聯繫李男等人朋分款項，其中他與李男各分得500萬元，其他3人各分得30萬元至85萬元不等金額。

一審法院依共同意圖勒贖而擄人罪，判李男7年8月；李男不服提起上訴，主張當時是出於幫助陳姓友人討債，辯護人則說，李男應只有幫助行為，並非共犯，請求輕判。

二審調查後認定，李男著手這起綁架案之前，就已經與陳姓友人共謀犯罪計畫，且李男於被害人獲釋之前，向被害人勒取贖金，應論以共同正犯。

二審日前認定，原判決判李男7年8月，並無不當，駁回上訴，全案還可上訴。