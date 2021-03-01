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網拍賣多口味電子菸油遭檢舉 男無前科獲判緩刑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

34歲呂姓男子去年1月以海外代購名義在網拍販售含尼古丁成分的電子菸油，因電子菸油屬藥事法規範藥品，呂遭網友檢舉；新竹地院審理終結，呂男因僅高職畢業且非故意犯罪，換得緩刑。

經查，呂在網拍以每組360至400元價格販售屬禁藥且未經主管機關核准輸入，含有尼古丁成分的「霧化菸彈」電子菸油產品訊息，口味包括醉愛藍莓、勁爽薄荷、經典烟草等。

呂被檢舉後，衛福部與當地衛生局展開調查，發現呂未經主管機關核准就意圖販賣且擅自將該產品販售訊息刊登在網拍上，已違反藥事法83條第1項之意圖販賣而陳列禁藥罪。

法官認，呂男應注意販賣的物品屬於禁藥，但他疏未注意即意圖販賣，影響政府對藥品藥物管理，並對消費大眾身體健康造成潛在危害，考量呂坦承犯行，無前科且態度良好，非故意犯罪，僅高職畢業，審酌依過失犯意圖販賣而陳列禁藥罪，處拘役30日，緩刑2年。

34歲呂姓男子去年1月以海外代購名義在網拍販售含尼古丁成分的電子菸油，因電子菸油屬「藥事法」規範藥品，呂遭網友檢舉。圖／報系資料照
34歲呂姓男子去年1月以海外代購名義在網拍販售含尼古丁成分的電子菸油，因電子菸油屬「藥事法」規範藥品，呂遭網友檢舉。圖／報系資料照

電子菸 網拍 衛生局

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