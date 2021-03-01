快訊

婚變傳言報導滿天飛 福原愛忍不住吐心聲「心情很沮喪」

川普重返舞台！否認建新黨 暗示2024再選「將3度擊敗他們」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七旬翁清晨「啪啪啪」擾人清夢 鄰居受不了蒐證報警

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區謝姓老翁去年8月間才從國外返台，但老翁經常清晨時，在陽台製造出響亮的肉體擊聲「啪啪啪」，鄰居一早就被吵醒，苦不堪言，多名鄰居受不了，決定報警提告，並由其中一名鄰居，每天聽到老翁製造噪音時，以手機蒐證，警方依違反社維法送辦，台中地院台中簡易庭認定違法屬實，判罰500元，全案確定。

處分書指出，謝姓老翁（70歲）去年8月23日才返回台灣，居住在台中北區住宅內，但謝每天清晨5時許，都被鄰居聽到在陽台製造出巨大的肉體拍擊聲「啪啪啪」，讓鄰居不堪其擾，附近多名鄰居提議，要蒐證後向警方提出告訴，其中一名吳姓女子以手機錄音蒐證，等蒐證完成後報警。

警方依違反社會秩序維護法，通知謝姓老翁到案說明，謝辯稱該「啪啪啪」的聲音是他多年來的習慣，就是利用拍打身體當作運動，時間不長，都只有約3分鐘的時間，不認為是製造噪音。

台中地院台中簡易庭審理後認為，根據社會秩序維護法的規定，只要二人以上的特定少數人，生活安寧確有受妨害的具體事狀，就可構成違法社維法，如果製造的噪音，妨害不特定人或特定多數人的安寧，且難以忍受者，即可認定妨害公眾安寧，不以是否在深夜製造噪音為要件。

另外，噪音與否，非以聲響類別而區分，縱為音樂，若是令人難以於該時該地忍受，即可認為噪音而妨害公眾安寧。

台中簡易庭法官根據吳姓女子等4名鄰居的事證，認定謝在去年8月24至31日，連續在陽台製造噪音，違反事證明確，依法裁罰500元，全案確定。

台中市謝姓老翁去年8月返回台中，時常拍打身體製造噪音，鄰居蒐證後報警，台中地院台中簡易庭依法裁罰他500元。圖／報系資料照
台中市謝姓老翁去年8月返回台中，時常拍打身體製造噪音，鄰居蒐證後報警，台中地院台中簡易庭依法裁罰他500元。圖／報系資料照

噪音 老翁

延伸閱讀

台中男網傳馬沙溝布飛彈接戰假訊息 法官不罰是這原因

大叔告白麵包店正妹被拒 變跟蹤狂隔窗看她健身勾勾纏

鄰居家中常發出噪音 女崩潰大罵對方遭罰2000元

住透天或大樓哪個優？ 網：台灣最好的居住形式是它

相關新聞

網拍賣多口味電子菸油遭檢舉 男無前科獲判緩刑

34歲呂姓男子去年1月以海外代購名義在網拍販售含尼古丁成分的電子菸油，因電子菸油屬藥事法規範藥品，呂遭網友檢舉；新竹地院...

七旬翁清晨「啪啪啪」擾人清夢 鄰居受不了蒐證報警

台中市北區謝姓老翁去年8月間才從國外返台，但老翁經常清晨時，在陽台製造出響亮的肉體擊聲「啪啪啪」，鄰居一早就被吵醒，苦不...

年輕愛賭從未顧家 法官裁准女兒免除扶養陌生病父

李姓女子以父親染有賭博惡習，僅為索錢或向親友借錢偶而返家，她就讀國中時父親就離家出走，父現現在生重病住院要求她照顧，兩人...

超商客人辱罵店員三個字 代價拘役50天

25歲蔡姓男子被控於去年11月間，在台南市佳里區因領取包裹問題，和超商門市男店員發生爭執而心生不滿，蔡涉嫌在門市內對男店...

台中男網傳馬沙溝布飛彈接戰假訊息 法官不罰是這原因

台中市彭姓男子在去年9月間在手機通訊群組內，發送「馬沙溝已布署防空飛彈，準備應戰」，並有一張國軍飛彈相片，彭遭台南警方依...

同志網友約砲偷看對方手機 拍裸照傳正宮透露他偷吃

朱姓男子在網路聊天室與男網友「約砲」，趁網友熟睡，破解對方的手機密碼，發現男網友已經另有「正宮」男友，竟拍下對方的私密處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。