七旬翁清晨「啪啪啪」擾人清夢 鄰居受不了蒐證報警

台中市北區謝姓老翁去年8月間才從國外返台，但老翁經常清晨時，在陽台製造出響亮的肉體擊聲「啪啪啪」，鄰居一早就被吵醒，苦不堪言，多名鄰居受不了，決定報警提告，並由其中一名鄰居，每天聽到老翁製造噪音時，以手機蒐證，警方依違反社維法送辦，台中地院台中簡易庭認定違法屬實，判罰500元，全案確定。

處分書指出，謝姓老翁（70歲）去年8月23日才返回台灣，居住在台中北區住宅內，但謝每天清晨5時許，都被鄰居聽到在陽台製造出巨大的肉體拍擊聲「啪啪啪」，讓鄰居不堪其擾，附近多名鄰居提議，要蒐證後向警方提出告訴，其中一名吳姓女子以手機錄音蒐證，等蒐證完成後報警。

警方依違反社會秩序維護法，通知謝姓老翁到案說明，謝辯稱該「啪啪啪」的聲音是他多年來的習慣，就是利用拍打身體當作運動，時間不長，都只有約3分鐘的時間，不認為是製造噪音。

台中地院台中簡易庭審理後認為，根據社會秩序維護法的規定，只要二人以上的特定少數人，生活安寧確有受妨害的具體事狀，就可構成違法社維法，如果製造的噪音，妨害不特定人或特定多數人的安寧，且難以忍受者，即可認定妨害公眾安寧，不以是否在深夜製造噪音為要件。

另外，噪音與否，非以聲響類別而區分，縱為音樂，若是令人難以於該時該地忍受，即可認為噪音而妨害公眾安寧。