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年輕愛賭從未顧家 法官裁准女兒免除扶養陌生病父

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

李姓女子以父親染有賭博惡習，僅為索錢或向親友借錢偶而返家，她就讀國中時父親就離家出走，父現現在生重病住院要求她照顧，兩人雖有父女關係，卻形同陌生人，李女向法院聲請免除扶養父親義務。台南地院法官認為，李女由生母獨力扶養長大，李父無正當理由對於女兒未盡扶養義務，情節重大，裁准李女請求，全案可抗告。

李女主張，父親和生母未婚懷孕生下她後，父親在她年幼時離家，自幼由生母獨力扶養長大。日前她收到成功大學醫學院附設醫院通知，父親急性腎衰竭住院，請她配合處理在院照顧，及後續出院照顧等事宜，她認為父親對她無正當理由未負扶養義務，聲請免除扶養義務。

法官傳喚李姓生母到庭調查，她說，李經常不在家，只要回家就跟親戚借錢拿去賭博，從來沒有給付家庭生活費及小孩的扶養費。李也不否認上情，坦承不認識女兒，對於女兒未盡到扶養義務。

法官認為，李父在女兒4歲認領她後，並無扶養事實。李父平日無固定工作，染有賭博惡習，僅為索錢或向親友借錢偶而返家，女兒就讀國中時即未再出現，並未探視她，或負擔扶養費用，調解時完全不認識女兒，徒有父女關係，實則形同陌生人，李父無正當理由對於女兒未盡扶養義務，情節達重大程度。李女請求免除對於父親扶養義務，核與民法規定相符，應予准許。

李姓女子以父親染有賭博惡習，僅為索錢或向親友借錢偶而返家，向法院聲請免除扶養父親義務。台南地院法官認為，李父無正當理由對於女兒未盡扶養義務，情節重大，裁准李女請求。示意圖/ingimage
李姓女子以父親染有賭博惡習，僅為索錢或向親友借錢偶而返家，向法院聲請免除扶養父親義務。台南地院法官認為，李父無正當理由對於女兒未盡扶養義務，情節重大，裁准李女請求。示意圖/ingimage

賭博 醫學院

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