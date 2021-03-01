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超商客人辱罵店員三個字 代價拘役50天
25歲蔡姓男子被控於去年11月間，在台南市佳里區因領取包裹問題，和超商門市男店員發生爭執而心生不滿，蔡涉嫌在門市內對男店員辱罵髒話，台南地院依蔡觸公然侮辱罪，判處拘役50天，得易科罰金，全案可上訴。
判決說，蔡與男店員素不相識，去年11月14日晚上8點多，蔡因包裹取件問題，和男店員發生爭執而心生不滿，蔡竟基於公然侮辱犯意，在不特定多數人得以共見共聞超商門市內，對男店員辱罵三字經，損其人格及社會評價。案經男店員訴請南檢偵辦。
法官審酌，蔡僅因與告訴人間拿取包裹細故糾紛，即心生不滿，不循理性文明方式解決紛爭，即公然對告訴人口出三字經穢語加以辱罵，貶損告訴人人格評價，所為實屬不該，蔡未能尊重他人之人格法益，應予責難；並衡酌迄今尚未與告訴人達成和解，衡量蔡智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處其刑。
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