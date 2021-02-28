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台中男網傳馬沙溝布飛彈接戰假訊息 法官不罰是這原因

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市彭姓男子在去年9月間在手機通訊群組內，發送「馬沙溝已布署防空飛彈，準備應戰」，並有一張國軍飛彈相片，彭遭台南警方依違反社違法送辦，台中地院台中簡易庭審理後，認定彭將訊息傳到群組後，沒有群組內成員對該則訊息有任何評價，也無彭所傳訊息造成社會波瀾，或擾亂公共安寧秩序的事證，判彭免罰。

判決書指出，台中市彭姓男子從事汽車買賣行業，他在去年9月23日以通訊軟體LINE，在「災害資訊…尊重」的群組中留言「台南市北門區，馬沙溝已布署防空飛彈，準備應戰」，也貼上一張飛彈照片，當時適逢兩岸新聞多有共軍戰機飛越海峽中線的報導，彭被警方認定散布錯誤訊息，造民眾恐慌，足以影響公共安寧，遭台南市學甲警分局依違反社維法送辦。

全案審理時，彭姓男子解釋，只是隨手轉貼在災害群組，提供資訊，承認沒有查證就轉貼，但沒有擾亂社會秩序的意圖，因為該群組就是分享一些災害相關資訊。

國軍佳里營區李姓連長則證稱，照片是去年9月21日的演習照片，是部隊例行性演訓的照片，但不是部署防空飛彈，

台中地院台中簡易庭法官檢視彭傳送訊息的群組，發現雖然群組有部分成員已讀，但該群組成員沒有對該則訊息，有任何評價、說明，警方移送卷證內，也沒有證據顯示，台灣社會因該訊息而產生過大的波瀾、風波，也有無證據顯示有擾亂公共安寧秩序。

台中簡易庭法官指出，警方移送時對彭姓男子所發布的內容，究竟有何使聽聞者產生畏懼，或恐慌等負面心理，以及達到影響公共安寧程度的情節，都沒有提出任何積極事證，也沒有證據證明彭有故意善布謠言，認定與違反社維法的構成要件不符，判彭免罰。

台中市彭姓男子去年9月間涉在手機群組內，散布台南營區部屬飛彈的假訊息，遭警方依違反社維法送辦，台中簡易庭審理後，認定無引發社會恐慌、妨害公序的事證，判彭免罰。記者陳宏睿／翻攝
台中市彭姓男子去年9月間涉在手機群組內，散布台南營區部屬飛彈的假訊息，遭警方依違反社維法送辦，台中簡易庭審理後，認定無引發社會恐慌、妨害公序的事證，判彭免罰。記者陳宏睿／翻攝

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