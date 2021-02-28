同志網友約砲偷看對方手機 拍裸照傳正宮透露他偷吃

朱姓男子在網路聊天室與男網友「約砲」，趁網友熟睡，破解對方的手機密碼，發現男網友已經另有「正宮」男友，竟拍下對方的私密處，還傳訊給正宮，並刪除自己與男網友的對話及聯絡資料，高雄地方法院依妨害電腦使用罪，判刑5月，可易科罰金。

判決指出，朱姓男子與男網友發生性行為，趁夜裡對方熟睡，想要確認對方交友狀況，才以對方的生日數字解鎖，破解手機保護密碼後，從通訊軟體的對話，發現對方已有交往很久的男友，自認為受騙便掀開棉被，拍下男網友的裸照，並將照片及訊息傳給這名「正宮」。

朱傳訊給男網友的正宮，留言「也許他約砲你不在意，那就當我多事了」，他無法接受男網友第一次見面就喊他老公，會與對方斷絕聯絡，傳訊後便把他在男網友手機聯絡人資料，以及通訊軟體對話全刪除。事後男網友醒來，才發現朱把他的裸照傳訊給他人，控告朱妨害電腦使用等罪。