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貴婦BMW停別人門前 鄰居氣炸拿2支交通錐刮引擎蓋

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子的住處隔壁經營美容店，他不滿到美容店消費的客人經常將車輛停放到他家門口，造成他出入困難，積怨已久，去年6月間，見張林姓婦人開一輛BMW休旅車停在蔡家門前，擋住蔡的出入，便拿出2支交通錐放在貴婦休旅車的引擎蓋上，當時有客人看到，外出制止「幹嘛這樣，車很貴」，蔡還反嗆「又不是賠不起」，還罵婦人粗話，台中地院審結，依毀損、公然侮辱判蔡拘役45天，得易科。

判決書指出，蔡姓男子位於西區透天民宅隔壁就是一家美容店，他長期不滿美容店的客人經常停在他家門前，影響出入，積怨已深，去年6月19日，張林姓婦人與助理駕駛BMW休旅車前往美容店消費，並將車輛停蔡家門前，蔡要騎車出門時，發現BMW休旅車擋路，先把一支交通錐放在該輛休旅車的引擎蓋上。

蔡姓男子發現沒有駕駛出來移車，因此又擺了第二支交通錐到休旅車的引擎蓋上，期間還上下挪動交通錐，高喊「車子是誰的」，過程中造成引擎蓋刮痕。

當時美容店內有其他客人發現，外出制止，並通知店內美容師聯絡張林姓婦人，當時一名客人還跟蔡姓男子講說「車很貴，怎麼把東西放上面」，蔡回應「又不是賠不起」。

張林姓婦人到場後，請助理報警，張林姓婦人直說「對不起，但你何必這樣」，沒想到引發蔡姓男子的怒火，直接嗆三字經，還說「你以為我買不起嗎？」

張林姓婦人提告毀損、公然侮辱，全案由台中地院審理，審理時蔡姓男子否認涉案，辯稱正要出門時，就發現兩支交通錐放在該輛BMW的引擎蓋上。

不過台中地院審理後，依據現場照、車損照、維修單與證人證詞等說法，認定蔡姓男子犯毀損、公然侮辱罪犯行明確，依法判拘役45天，得易科罰金4.5萬元，可上訴。

台中市蔡姓男子在去年6月間，不滿家門前遭張林姓婦人的車輛擋道，蔡拿兩支交通錐放在張林婦的引擎蓋上，造成刮傷，還辱罵婦人三字經，台中地院審結判蔡拘役45天。圖／報系資料照
台中市蔡姓男子在去年6月間，不滿家門前遭張林姓婦人的車輛擋道，蔡拿兩支交通錐放在張林婦的引擎蓋上，造成刮傷，還辱罵婦人三字經，台中地院審結判蔡拘役45天。圖／報系資料照

休旅車 BMW 公然侮辱

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