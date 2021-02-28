台南安平停車場殺人案 原交保嫌更裁收押

台南地檢署偵辦16日的安平區永華路上停車場殺人案，向台南地方法院聲押最後到案的嫌疑人徐姓男子遭駁回，檢方抗告後台南高分院裁定撤銷發回，台南地院昨晚裁定羈押禁見。

台南市安平區16日發生一起重大刑案，王姓男子遭砍殺追撞後倒在永華路一處停車場，送醫宣告不治，涉案的7名嫌疑人陸續到案，包括後來又涉嫌犯下另一起持槍殺人案的蔡姓男子在內，先前已有6人遭法院裁定羈押，台南地院在26日裁定最後到案的徐姓男子以新台幣10萬元具保。

經檢方提出抗告後，台南高分院昨天裁定撤銷發回，台南地院昨晚更裁徐男羈押禁見。

台南地院指出，徐男否認有殺人犯意，法官審酌他駕駛黑色轎車，載同共犯與另紅色轎車，自台南市某處出發至第一現場找尋王姓被害人，遇到王男後，共犯下車毆打被害人。案發後，徐男與共犯分乘2部車，護送同行傷者至同一間醫院就醫，又與共犯一同躲藏，足認此案出於事先謀議，互有犯意聯絡及行為分擔。

台南地院表示，徐男雖主動投案，且經通知更審後立即到案，但他案發後多日才與共犯分別投案，已有畏罪事實，如經檢察官偵辦後發現殺人事實逐漸明確，逃亡的可能性將隨證據越趨明朗而大增。

台南地院指出，法官認徐男所涉最輕本刑為5年以上有期徒刑的重罪，偵查中否認犯嫌，仍有賴檢察官調查釐清，同時，此案屬於集團式犯罪，集團成員對於共犯間的拘束力極強，徐男在偵查及調查中否認犯罪，如未予羈押，更難期待有坦承的可能性，且極有可能與尚未查明的共犯為串供或滅證行為，因此裁准羈押禁見。