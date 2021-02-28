快訊

她進台積電當助工逾20年 身價曝光網友熱議：很有錢別懷疑

等到奇蹟了！藻礁連署達標希望大 學生總召喊衝50萬份

台南安平停車場殺人案 原交保嫌更裁收押

中央社 / 台南28日電

台南地檢署偵辦16日的安平區永華路上停車場殺人案，向台南地方法院聲押最後到案的嫌疑人徐姓男子遭駁回，檢方抗告後台南高分院裁定撤銷發回，台南地院昨晚裁定羈押禁見。

台南市安平區16日發生一起重大刑案，王姓男子遭砍殺追撞後倒在永華路一處停車場，送醫宣告不治，涉案的7名嫌疑人陸續到案，包括後來又涉嫌犯下另一起持槍殺人案的蔡姓男子在內，先前已有6人遭法院裁定羈押，台南地院在26日裁定最後到案的徐姓男子以新台幣10萬元具保。

經檢方提出抗告後，台南高分院昨天裁定撤銷發回，台南地院昨晚更裁徐男羈押禁見。

台南地院指出，徐男否認有殺人犯意，法官審酌他駕駛黑色轎車，載同共犯與另紅色轎車，自台南市某處出發至第一現場找尋王姓被害人，遇到王男後，共犯下車毆打被害人。案發後，徐男與共犯分乘2部車，護送同行傷者至同一間醫院就醫，又與共犯一同躲藏，足認此案出於事先謀議，互有犯意聯絡及行為分擔。

台南地院表示，徐男雖主動投案，且經通知更審後立即到案，但他案發後多日才與共犯分別投案，已有畏罪事實，如經檢察官偵辦後發現殺人事實逐漸明確，逃亡的可能性將隨證據越趨明朗而大增。

台南地院指出，法官認徐男所涉最輕本刑為5年以上有期徒刑的重罪，偵查中否認犯嫌，仍有賴檢察官調查釐清，同時，此案屬於集團式犯罪，集團成員對於共犯間的拘束力極強，徐男在偵查及調查中否認犯罪，如未予羈押，更難期待有坦承的可能性，且極有可能與尚未查明的共犯為串供或滅證行為，因此裁准羈押禁見。

殺人 停車場 檢察官

延伸閱讀

安平凶殺案嫌犯交保檢抗告 二審發回地院終於押了

安平凶殺徐嫌10萬交保 檢方認有串證及逃亡之虞抗告

台南安平凶殺最後到案徐嫌 法官裁定10萬交保限制住居

台南安平接連凶殺命案 涉嫌前案唯一在逃徐嫌清晨投案

相關新聞

鐵警案一審精神鑑定醫師沈正哲：不會再接鑑定工作

鐵路警察李承翰命案，日前二審台南高分院改判鄭嫌有期徒刑17年、強制監護5年；一審為鄭精神鑑定的身心科醫師沈正哲，對判決有...

鄰居家中常發出噪音 女崩潰大罵對方遭罰2000元

王姓女子與馬姓男子是社區鄰居，王認為馬家中常發出噪音，雙方素有糾紛，2019年10月凌晨，王盛怒下朝在社區1樓破口大罵馬...

懷疑同居女友與他人有染 莽男持拔釘器猛打她頭

廖姓男子被控去年9月，疑因不滿懷疑同居30多年女友與他人有染，涉嫌持拔釘器在住處4樓屋內、追出屋外人行道攻擊女友頭部，造...

警包庇色情案／酒店十大守則 調查官驚「好嚴格」

台北地檢署偵辦中山警分局包庇色情酒店案，剪天起訴涉案員警與業者共十二人，調查局搜索「嘉麗寶」集團旗下酒店時，扣押二本酒店...

檢察官出獄轉律師 慘遭仙人跳

高雄一名檢察官轉業的吳姓律師，三年前遭陳姓男子等人設局仙人跳，同夥劉女趁吳男酒後偷拍他裸露上半身僅著內褲的影片，恐嚇勒索...

安平凶殺案嫌犯交保檢抗告 二審發回地院終於押了

台南市安平區本月16日發生凶殺案，王姓男子遭砍殺追撞不治，檢方聲押最後到案徐嫌，台南地院26日裁定10萬元交保，限制住居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。