懷疑同居女友與他人有染 莽男持拔釘器猛打她頭

廖姓男子被控去年9月，疑因不滿懷疑同居30多年女友與他人有染，涉嫌持拔釘器在住處4樓屋內、追出屋外人行道攻擊女友頭部，造成她顱內出血昏迷，女友經路人報119，緊急送醫救回一命。台南地院依殺人未遂罪，判處廖徒刑5年10月，案可上訴。

判決說，廖因懷疑女友他人有染而心生不滿，去年9月29日晚上7點，在台南市4樓住處先徒手毆打她後，再到儲物室內取出鐵製拔釘器毆打女同居人頭部，被害人以手部阻擋、對他噴灑辣椒水乘隙逃出呼救，廖仍持拔釘器下樓梯追逐到門外，見她跌到在地，持拔釘器繼續毆打。

女被害人受有顱內出血、顱骨骨折、右上肢尺骨骨折，直到走近路人聽聞求救後前來察看，廖才停止攻擊逃逸，女同居人經送醫救治，倖免於難，案經法辦起訴。

廖在法院審理時，雖坦承持拔釘器毆打同居女友，但否認殺人未遂犯行，他供稱，他沒有殺害她的意思，是女友用辣椒水噴他眼睛，他為自衛才拿木棍打她，不知道為什麼打到頭。

法官認為，廖坦承持拔釘器毆打女同居人，她倒地、蹲坐下後，卻未為任何救護，自行返回住處後騎乘騎車離開住處、並換搭火車、計程車、客運至山上，廖倘若並無置人死亡意圖，女同居人當時受傷、已倒地不起昏厥情況下，基於多年情誼，應會加以照護，反而放任她昏迷倒臥於地上受傷流血，足見廖根本不在意女同居人死活，不採信廖說詞。