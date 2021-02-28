鐵警案一審精神鑑定醫師沈正哲：不會再接鑑定工作

鐵路警察李承翰命案，日前二審台南高分院改判鄭嫌有期徒刑17年、強制監護5年；一審為鄭精神鑑定的身心科醫師沈正哲，對判決有不同看法，從本月26日晚開始，24小時內連發3篇文章7500字，分別「寫給檢察官」、「寫給二審檢察官」及「參與殺警案鑑定工作心路歷程最終紀錄」，並在最後表達心境，「以後不會再接鑑定工作」。

沈正哲日前二審判決後，就接受本報採訪，說出心中對於鐵路警二審改判的看法，除尊重法官判決，他更提出許多身為鑑定醫師的專業堅持，並對於檢察官在法庭上的攻防，提出許多質疑。當時沈正哲就說，「我後續會在臉書提出許多我的看法！」

沈正哲從26日晚間9時開始，先發出第一篇文章，強調「寫給檢察官」，說明精神鑑定的不討好，以及他所感受到不受尊重，全文達2000字；27日中午他又發出第二篇文「寫給二審檢察官」，說明今年1月4日上午參與二審開庭過程，及他所感受到的「不受尊重」，全文1400字。

沈在昨晚9時許發出「參與殺警案鑑定工作心路歷程的最終紀錄」，他用4100字細數心路歷程，還引經據典舉例說明，他如何為鄭嫌精神鑑定，其中依據及過往其他學者作精神鑑定的方法，其中差異性，他最終還提出自認很難達成的建議：

1. 針對刑法19條法界與司法精神醫學界應該有更明確的判斷依據與共識。

2. 期盼法界人士勿再以攻擊鑑定醫師的方式已達成降低鑑定證據力的目的。

3. 期盼審理疑似精神疾病患者犯行的法官均能至精神科病房實習數月，進一步了解精神疾病患者及其表現。

4. 關多少時間並不是減少精神疾病患者因病犯行的關鍵因素，如何讓患者維持在治療體系並有足夠的社會支持系統才是預防類似犯行更重要關鍵。

最後，沈正哲並說，已花太多時間在這件事情上了，該讓自己回到原本生活軌道，以後不會再接鑑定工作，將開始認真寫國際期刊論文，並諷刺表示，寫一篇國際期刊論文可以有10萬元獎金，做鑑定一整年都賺不到這個錢，而且在速食店寫論文，不會有人指控你不專業、草率。